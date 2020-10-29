美股跌千點　港股低開　黃偉豪：大選前恒指1000點內上落｜重溫

歐美「新冠肺炎」確診個案持續上升，德國與法國都先後宣布重新實施封城，加上美國總統大選將至，多個負面消息拖累下，美股創6月以來最大單日跌幅，道指隔晚收市跌943點；亞股亦隨歐美股市低開，日韓台股早段挫約1%，恒生指數低開418點，開報24290點，不過之後跌幅有所收窄。

市場焦點繼續於螞蟻集團（6688）IPO，單是兩大銀行--中銀（2388）及滙豐（0005）已各借出約千億孖展，連同券商已錄3,800億元，超購114倍。究竟港股走勢如何？除了螞蟻集團之外，還有什麼新股值得留意？今日上午11時，《香港01》將與中薇證券研究部董事黃偉豪，分析中市走勢。

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黃偉豪於節目中表示，美國總統大選在即，加上歐美疫情轉差，市場不穩定因素增加，加上過去大半年美股升勢不俗，有投資者家減倉都好正常。不過港股方面，由於螞蟻集團等多隻大型新股在招股，不少資金泊來香港，短線來說港股不會太差，暫時估計美國大選前恒指會反覆上落，「向上25000點有好大阻力，向下24000點承托力強，短線會喺呢1000點上落，唔算太擔心．」