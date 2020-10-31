中共五中全會傳遞出重磅信息　駁斥中美「脱鈎」可能

10月30日，中共中央舉行新聞發佈會。中國官員雖提及國際形勢存在不確定性，卻試圖淡化中美矛盾對經濟的影響，更稱脫鈎「不現實」。

自從新冠肺炎疫情爆發以來，中美關係每況愈下。（Reuters）

德國之聲中文網10月30日報道，中共第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。過往的五中全會通常是中共發表重大人事任命的場合，然而本屆五中全會卻沒有宣佈重大人事任命。多家媒體分析指，這顯示出中國國家主席習近平在五中全會再度鞏固了「掌舵」地位。

10月30日，在會後的新聞發佈會上，發言人強調加強黨中央集中領導的重要性，更強調由習近平領導的重要性。30日新聞發佈會也試圖淡化中美關係對立的程度，將更多重點擺在疫情後振興經濟、展望未來經濟前景。五中全會公報特別強調國內國際經濟雙循環、科技自立自強兩個重點。

「科技自立自強」為首要

過去，中國的「中國製造2025」口號引領著中國在2025年之前的戰略目標。在本屆五中全會上，「科技自立自強」被列為2035年國家發展戰略各項規劃任務中的首位。

近年，中國科技大廠如華為、中興等在中美角力中受到影響，美國更呼籲世界各國基於國家安全疑慮，規劃5G建設時不要使用華為產品。此外，華為最近也因美國實施禁令而面臨晶片斷供危機。

中國科學技術部黨組書記、部長王志剛說: 「我們要提高自主創新能力，辦好自己的事情，因為關鍵核心技術是要不來、買不來的。」但他也同時稱中國盼望與世界先進交流經驗，共用智慧與成果。

中美徹底脫鈎「不現實」

日本朝日新聞記者提問，在中美對立嚴峻情況下，中美存在脫鈎可能性，中國要如何實現2035年的遠景目標? 中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀在回答中駁斥脫鈎可能性，說「真正想脫鈎的少而又少，真心要合作的多而又多」。韓文秀稱「中美作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的開放性所決定的，徹底『脫鈎』根本不現實。」

在五中全會新聞發佈會上，當局強調「世界遭遇百年未有之變局」，包括新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊、以及經濟全球化遭遇逆流。由於新冠肺炎疫情造成的不確定性，中國國務院總理李克強在５月的工作報吿中，自2002年以來首次放棄設定固定的經濟增長目標。