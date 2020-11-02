中國需十年追趕晶片技術？　方保僑：國策轉向或加快研發

美國總統大選進入倒數階段，其中一個最觸目的議題就是中美科技戰，美國總統特朗普任內提出多項針對中國科技領域的措施，包括「清潔網絡」計劃，及禁向華為等企業售晶片等，誓要在科技戰線上打倒中國。

大選過後，中美科技冷戰又是否繼續發酵？今日（2日）《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與香港資訊科技商會榮譽會長方保僑拆解中美科技戰的最新發展。

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中國晶片製造技術落後，但坊間對中國究竟需要多年時間，才可追上國外的晶片技術亦眾說紛紜。方保僑於節目表示，以台灣的台積電為例，目前已經做到5納米，亦正嘗試做3納米晶片；內地方面則暫時做到12至14納米，在美國實施制裁後，國策正在轉向，努力研發晶片，「如何可以加速，正常速度可能需要五年、十年才追上，依家可唔可以兩年追回差距？最大問題是，內地工廠可以追回外國精密度，外國亦會有進步，係唔係冇可能縮短兩三年？我們都說不定。」

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。