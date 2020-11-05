機構：美國大選罕有首階段訴諸法律　市場將現巨大波動

世界第三大資產管理公司道富環球11月5日稱，美國總統大選的投票率非常高，高參與度傳遞積極信號，但很罕有在這一階段看到訴諸法院體系的情況，因此預計市場會出現相當大的波動。

《路透》報道，在威斯康辛州和密西根州取得關鍵勝利之後，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）4日預言自己贏得美國大選，擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）。而特朗普則尋求通過提起訴訟和要求重新計票來提升連任機會。

道富環球投資管理全球首席投資總監Rick Lacaille在其評論中並指出，儘管預料市場波動，仍預計核心投資環境在未來的12個月不會發生逆轉。從投資角度來看，高質量的股票和消費必需品企業預計有較佳的表現。

「迄今為止，用以抗擊疫情的貨幣和財政刺激措施尚未在系統中完全發揮作用。」他並說，「這將是未來12個月對投資環境產生重大影響的因素之一。」

該行認為，醫療保健等領域可能仍表現良好，但倘若美國國會出現分歧，在更多激進政策得到推進之前仍需建立大量共識，因此應避免在諸如可再生能源或石油以及天然氣領域押注。

同時，考慮到正處於通縮環境中，也應相對減持美元，並在中期通脹階段增持。