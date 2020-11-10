快手IPO｜抖音勁敵帶挈2000萬人搵食　賣「快幣」與主播對拆一半

內地短片平台、估值高達500億美元的快手，正式在香港聯交所遞交上市申請。快手是抖音最大的競爭對手，據初步招股資料，快手中國手機程式（APP）及小程序平均日活躍用戶達3.02億，平均月活躍用戶7.76億，電商交易總額達1,096億元（人民幣‧下同）；其中有2,000萬人在快手獲得收入。

與此同時，快手收入持續爆炸性增長，由2017年只有約83億元，爆升至今年上半年253億元。不單止收入高速增長，快手亦有騰訊（0700），百度及阿里系的雲鋒基金等加持，集齊BAT三巨頭，潛力不容忽視。

穿雲箭價值288元人民幣。(網上圖片)

業務模式︰觀眾打賞「快幣」

現時快手盈利仍很大程度依靠直播虛擬禮物，用戶買入快幣再送予主播後，快手再與主播分成，首兩成為主播的個人稅，餘下的八成再平分。直播業務今年上半年收入為173億元人民幣﹙下同﹚，佔總收入高達68.5%。

直播如何帶來收入？用戶雖然可以免費觀看主播做直播，但可以真金白銀「打賞」他們，玩法是購買快手自家推出的虛擬貨幣「快幣」，再用「快幣」買不同等值的虛擬禮物於直播期間送出。1元能買10個快幣，可透過微信支付、支付寶及百度錢包買入。虛擬禮物種類繁多，如鮮花、幸運星、高跟鞋、手錶等，還有快手獨創的「穿雲箭」。其中，穿雲箭是貴價禮物，需2,888快幣，即是288元。

根據艾瑞諮詢，2019年在中國以直播虛擬禮物打賞帶來收入的市場規模達1,400億元，預計在2025年將升至4,166億元，複合年增長率為19.9%。

業務模式︰線上營銷收入急飆

另一邊廂，快手近年力谷線上營銷業務，由於快手直播流量很大，不少廣告商都會落廣告，令該業務收入持續攀升，由2017年只有3.9億元，升至今年上半年的74億元，佔總收入的28.3%。

另外，現時內地流行「帶貨直播」，即一邊直播一邊介紹產品，有興趣的用戶可以買入該產品。快手食埋呢條水，開拓電商業務，直接搶佔阿里巴巴、京東、拼多多及抖音的生意。此外，亦有涉足網絡遊戲及在線知識分享，猶如小騰訊般。計及電商業務，快手可謂騰訊及阿里巴巴的迷你混合版。目前其它收入只有約8億元，佔比3.2%，佔比與直播及線上營銷來比，仍相差甚遠，未來增長空間不容忽視。

快手今年開拓電商業務。

盈利能力︰上半年實蝕逾60億

2020上半年實現收入253.2億元，按年增長48%。期內錄虧損680億元，主因是可轉換可贖回優先股公允值錄612億元虧損，扣除有關因素，實際只蝕63.5億元，去年同期經調整利潤則為12.3億元。

快手半年毛利86.94億元，按年大升57.4%，然而銷售及營銷開支、研發開支及行政開支同樣急升，因而錄75.62億元的經營虧損。

基石股東︰騰訊持股逾兩成

快手行「同股不同權」制度，分為A、B股，A股投票權是B股的十倍。聯合創辦人及控股股東宿華，上市前持有約4.27億股A股及5,696萬股B股。聯合創始人兼首席產品官程一笑，持有約3.39億股A股及約4,556萬股B股。

騰訊是繼兩個創辦人後最大的股東，持股21.57%；其次為曾投資小米（1810）的五源資本，持股16.66%五源資本前稱晨興資本，創辦人為恒隆家族陳啟宗及陳樂宗。五源資本在快手成立初期投資200萬元人民幣，持股兩成。市傳五源資本投資成本為2億美元（約15.6億港元），若以快手目標估值500億美元（約3,900億港元）來計，五源資本持股價值達650億元。

快手一共有11輪融資，其中包括騰訊、博裕資本、雲鋒基金、淡馬錫、紅杉資本中國、百度等，百度持股3.78%；最新一輪融資成本為6.84美元。快手員工公開發行最高5.235億股的普通股，按快手最後一輪融資6.84美元計算，這部分價值高達277.6億元人民幣。

騰訊都有投資快手。（美聯社）

潛在風險︰假快幣

現時快手盈利仍很大程度依靠直播虛擬禮物，用戶買入快幣再送予主播，雖然快幣只能用於快手，但市面上都有假快幣出現。快手表示，淘寶不少店鋪都未經許可售賣快幣，用戶有機會買入假的快幣。

此外，竟然租辦公室都有潛在風險，快手在內地租十個辦公室，業主都沒有提供物業所有權證。換言之，快手都不能肯定業主是否真的有權租出辦公室予公司，更指有機會被逼遷。快手所租的59個物業都沒有辦妥任何租賃備案，亦有機會被罰錢，最多可罰59萬元人民幣。