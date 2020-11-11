雙十一節前遭「襲擊」！　阿里巴巴等電商巨頭市值一夜蒸發6000億

就在中國電商購物節「雙11」前一天，為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，中國管理層面發佈反壟斷新規，引發中國電商們股價大跌。

受新規影響，在美國上市的「雙11」概念中國電商股11月10日走低，阿里巴巴美股跌超8%，京東跌5.6%，拼多多跌近3%，達達集團跌超15%，合計市值蒸發764億美元﹙約5,959億港元﹚。

綜合媒體11月11日報道，中國市場監管總局起草了《關於平經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。

在徵求意見稿中，明確了一系列濫用市場支配地位的行為，包括以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品、以低於成本的價格銷售商品、無正當理由拒絕與交易相對人進行交易、無正當理由對交易相對人進行限定交易、無正當理由實施搭售或者附加不合理交易條件、無正當理由對交易條件相同的交易相對人實施差別待遇等。

其中，在判定是否構成限定交易時，徵求意見稿明確了四大因素，首要的便是「要求交易相對人在競爭性平臺間進行『二選』或者其他具有相同效果的行為」。

「雙11」是快遞公司每年最忙碌的時期。（視覺中國）

需要注意的是，同日市場監管總局官網發佈的通報特別指出，在「雙11」促銷期間，強迫商家「二選一」等競爭失序問題突出。

受新規影響，在美國上市的「雙11」概念中國電商股11月10日走低，阿里巴巴美股跌超8%，京東跌5.6%，拼多多跌近3%，達達集團跌超15%，合計市值蒸發764億美元﹙約5959億港元﹚。

此外，在11月10日的香港市場，阿里巴巴、京東、美團點評等巨頭股價悉數下跌，一天蒸發市值接近4,300億元人民幣，其中美團跌10.5%，京東跌8.78%，阿里巴巴跌5.1%，騰訊跌4.42%，小米集團跌4.31%。