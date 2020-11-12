IBM董事長：若與中國脱鈎　世界5年內或損失1萬億美元

國際商業機器公司（IBM）董事長羅睿蘭（Ginni Rometty）周三（11日）在中國發展高層論壇上表示，如果讓世界和中國「脱鈎」，未來5年這種反向激勵會浪費全球1萬億美元的資金，嚴重破壞供應鏈體系的安全性和可操作性。

據《界面新聞》報道，羅睿蘭稱，「最近我們經常聽到讓世界與中國脱鈎作為一個戰略抉擇的聲音，在科技界這樣的討論尤為激烈，但是我們真正了解所謂脱鈎背後的成本和風險嗎？中國是世界最大的經濟體之一，脱鈎對於每個國家的人民都會造成巨大的經濟代價。」

作為與會的美方企業代表，羅睿蘭強調，對話和合作是彌合分歧的務實做法。「每一種關係都有它的挑戰和衝突的原因，中美關係也不例外，但是長期能夠存續的關係都一定有兩大特點，對話和合作。」

羅睿蘭說：「記住，中美之間非金融類的流動已經接近4萬億美元，我們需要更多商業和財務上的確定性，而不是過多的風險。」

羅睿蘭稱，「我們需要負責任地開發技術，不要在國家間、企業間、人員交流間造成不必要的障礙。」

羅睿蘭說，「如果我們沒有辦法在貿易方面進行開放合作，就沒有辦法進行疫苗的研究，我們如果沒有辦法在技術標準上進行合作，就無法在氣候變化方面進行推進。合作和經濟一體化有非常巨大的正能量，它不僅在穩定市場方面，而且能夠讓我們的世界更加安全和和平。」