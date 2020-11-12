中芯國際遭美制裁　部分美產設備零部件等交付期延遲

美國對中芯國際（0981）實施出口管制後，中芯國際首席執行官趙海軍表示，目前公司運營正常，但部分美產設備、零部件、原材料交付期有延遲。中芯國際方面再次希望通過開放透明建立互信，恢復正常的採購。

中芯國際總部位於上海，2019年5月曾主動從美股退市。（視覺中國）

據《路透》引述趙海軍在中芯國際的業績會上稱，中芯國際的產能在三季度總體延續了2020年以來的高利用率，經營結果符合預期；並重申中芯國際只為民用終端用戶提供產品和服務，沒有任何軍事終端用戶。

趙海軍提到，在美國對中芯國際實行出口管制發生後第一時間發佈了公吿，與供應商梳理了信息，與客戶通報了可能的風險，同時與美國相關部門保持溝通和交流。

9月4日，美國五角大樓發言人表示，美國國防部正與其他部門正考慮是否將中芯國際納入黑名單。隨後中芯國際確認受到制裁，供應商向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

11月11日，中芯國際發佈的三季度財報顯示，2020年第三季的銷售額為10.825億美元，相較於2020年第二季的9.385億美元增加15.3%，相較於2019年第三季的8.165億美元增加32.6%，第三季度淨利潤2.564億美元，按年增122.7%。

財報還提到，目前中芯國際正常運營，短期內出口管制對公司產生一定影響，但影響可控。