康宏平台業務及IFA的30%業務獲AGBA提購　擬回購及派AGBA代價股份

正陷入董事會爭奪戰的康宏環球（1019），宣布與AGBA簽訂不具法律約束力條款書，擬向AGBA出售所有平台業務，及獨立財務顧問（IFA）業務的3成股權，作價為4億元（美元‧下同）（約31億元）。其中1億元以現金支付，AGBA會透過發行新股，以支付餘下3億元代價，發行價為每股10元。

康宏指出在接受AGBA股份後，有意按股東在公司持股比例，將AGBA股份以實物分派方式派發予股東，惟最終派發股份數目未定。

公司亦計劃將部份所得款項進行回購，惟明言若交易未能完成，不會進行回購。

交易進行須滿足多項條件

公司指出，交易須滿足AGBA於2021年3月31日前要求及定立主要條件，方可以執行，包括平台業務根據美國會計準則進行審計，同時在達成日期前，所有公司與第二大股東郭曉群就現行法律程序的解決方案。相關法律程序為高等法院案件編號HCA 2922/2017，與訟方為郭曉群及該公司，及高等法院案件編號HCMP 41/2018上訴案件，及高等法院案件編號HCMP 1578/2020。

其他條件為在條款書至達成日期期間，康宏與AGBA均無負面管理層變動。AGBA認為公司管理層及員工長遠留任，對平台業務的持續營運非常重要，亦有意建立與公司﹑管理層及AGBA利益一致的合作關係。

至於負面管理層變動，從AGBA角度指一些已預料或將可預料的轉變﹑後果﹑事實﹑事件或情況，而有關守變或事件，會嚴重負面公司管理或導致公司管理層有重大負面的轉變；又指任何董事會的重大轉變（除現被暫停職務的董事罷免或辭職﹑任何其他現職董事因私人原因的辭職﹑或由現時董事會及／或公司提名委員會就額外董事一職或填補臨時董事空缺而作出的推薦委任）均對公司管理層構成重大負面影響。

現任董事會遭罷免被視為重大負面影響

公司指出，以下事件可被AGBA視為對公司管理層有重大負面影響，包括因為法庭命令等而推翻2017年12月29日公司特別股東大會上的決議投票結果而對董事會人事有重大更迭。在2020年10月19日公布/或任何就罷免現任董事會成員（除罷免現已被暫停職務的董事）及委任新董事（除由現行董事會／或公司提名委員會推薦的新董事）不時擬定的決議，而該決議在公司特別股東大會上通過。

當召開公司周年股東大會，任何就重選現任董事擬定的決議（除了現屝被暫停職務的董事）不獲通過，任何就委任新董事擬定的決議（除由現行董事會/或公司提名委員會推薦的新董事）獲得通過。

AGBA為一家特殊目的收購公司

今次擬收購康宏平台業務及IFA業務的AGBA，為一家特殊目的收購公司（SPAC）。AGBA於2018年10月8日成立，專注於收購在中國進行有關醫護、教育、娛樂及金融服務項目，並於2019年4月進行IPO。

SPAC是於美國上市的一種公司類別，特點是本身沒有營運業務，唯一目的是透過首次公開招股籌集資金，配合其投資策略，併購有前景的公司。因此，SPAC自己不是重點，重點反而是其併購的公司。

由於SPAC是在美國上市，因此受美國證監會監管，每一間SPAC的背景、股東名單及資產負債表均可在美國證監會網上查詢，亦要求所有資料真確無誤，否則會被檢控。