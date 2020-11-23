廣州期貨交易所已獲批準籌建　有望年內掛牌運營

廣州期貨交易所有望在年內掛牌運營，將成中國第五家期貨交易所。據了解，廣州期貨交易所將採用公司制，由其他幾家期貨交易所共同出資設立。

據《券商中國》昨日（22日）報道，證監會廣州期貨交易所籌備組召開了多次工作會議，計劃廣州期貨交易所年內掛牌運營，這意味着，今年年內或將迎來中國內地第五家期貨交易所。

當前四家正常運營中的期貨交易所分別為上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所。業內人士表示，廣州期貨交易所值得期待，它不僅將服務粵港澳大灣區金融對外開放與產業建設，還將加快金融市場對外開放的步伐。

國際金融論壇（IFF）永久會址鳥瞰效果圖（資料圖片／廣州日報）

在國際金融論壇（IFF）第17屆全球年會（F20峰會）上，廣州市委常委、常務副市長陳志英表示，廣州期貨交易所的成功設立，不僅進一步完善了中國資本市場體系的建設，也將助力粵港澳大灣區掌握金融商品和大宗商品的定價權，極大提升廣東乃至全國的大宗商品戰略安全，同時圍繞廣州期貨交易所將聚集一批銀行、證券、基金、期貨公司等金融機構及總部企業，增強廣州金融服務實體經濟的能力。

廣州期貨交易所將上市哪些品種？這是市場頗為關注的問題。今年3月，廣州市人民政府官網更新了關於推進設立廣州創新型期貨交易所工作的最新進展，按照2019年的年度階段性工作目標，創新型期貨交易所應在當年第四季度按程序上報國務院，獲國務院批准籌建。

從中國金融業的一系列開放措施、央行的市場化改革，到深圳成為再一次改革中的「社會主義先行示範區」，中國的「自我革命」已經展開。（視覺中國）

但從進展落實的情況來看，部分工作未能按計劃完成。廣州市政府辦公廳表示，中國證監會於2019年10月初就擬報國務院批准設立廣州期貨交易所的請示正式徵求生態環境部、廣東省政府的意見，廣東省政府已反饋無意見，生態環境部未正式回覆。據瞭解，生態環境部的傾向性意見為對設立廣州期貨交易所不持異議，不同意廣州期貨交易所以碳排放權為首個上市品種。

進一步來看，生態環境部對設立廣州期貨交易所不持異議，但表示由於目前碳排放現貨市場尚未啟動運行，現階段推出碳排放期貨條件不成熟，建議廣州期貨交易所設立方案中刪除碳排放期貨相關表述。因此，由於目前碳排放現貨市場的發展變化，把上市品種限定在以碳排放權為首個上市品種過於狹窄，不利於推進廣州期貨交易所的設立工作。

有市場人士表示，相較於已成立的四大期貨交易所，新成立的廣州期貨交易所有望藉助政策優勢和區位優勢，在品種創新和制度創新等方面進一步與國際慣例接軌，推動交易所國際化。