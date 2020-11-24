包商銀行嚴重資不抵債　涉2055億人幣　銀保監同意該行破產申請

中銀保監會在官網公告，同意包商銀行的破產申請，並進入破產程序。該行應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作，如遇重大情況，及時向銀保監會報告。若破產程序完成後，包商銀行將是首家被實施破產的商業銀行金融機構。

此前，於11月13日包商銀行在中國貨幣網發布減記公告表示，因「無法生存觸發事件」而對已發行的65億元（人民幣，下同）「2015包行二級債」本金實施全額減記，並對任何尚未支付的累積應付利息（約5.86億元）也不再支付。

中銀保監就此事發通告指出，包商銀行接管期間，經清產核資，確認包商銀行已嚴重資不抵債，無法生存。

包商銀行被中國政府接管，讓外界對中國債券市場更為懷疑。（VCG）

去年5月24日起，人行、中國銀行保險監督管理委員會依照有關規定，對包商銀行實行接管，期限1年。但因疫情影響，今年5月人行稱，包商銀行後續依法處置的工作將延後，接管期限延長6個月至今年11月23日止。

北京市第一中級法院已受理包商銀行破產清算申請，法院文件最新審計結果顯示，截至10月31日，包商銀行資產總額約4.47億元，負債總額約2059.62億元，股東權益約為負2055.16億元。