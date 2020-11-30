銀色債券2020｜明日起接受認購　恒生中銀推七免優惠

第五批銀色債券明日（12月1日）起接受認購。合資格的香港居民明早9時開始可認購該批債券，認購期直至12月11日下午2時結束。債券年期3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘。多間銀行提供認購優惠。

恒生銀行（0011）為認購銀色債券的客戶提供七項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費、將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。

中銀香港（2388）全線超過190家分行、網上銀行及手機銀行、投資熱線認購銀色債券，相關手續費全免，包括豁免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、不設存入費、提早贖回手續費及到期贖回費。分行設立專櫃處理認購申請。

中信銀行（國際）將推出「七免」優惠，包括豁免債券認購費、保管費、轉倉費（轉出及轉入）、代收利息費、提早贖回費及到期贖回費。

招商永隆銀行為第五批銀色債券提供「六免」優惠，包括豁免手續費（0.15%）、豁免債劵託管費 （於公開認購期 (IPO) 購買銀色債券，豁免託管費）、豁免利息代收費、豁免轉倉費、豁免贖回費、豁免提早贖回費。

花旗銀行提供銀色債券公開認購服務，並推出認購優惠，客戶可以於各分行以債券戶口形式認購銀色債券，並獲豁免收費包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費、轉出費。

上海商業銀行提供七免優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。