爆第四波疫情　謝邱安儀：聖誕銷情悲觀　54%會員或明年首季關店

今年十月零售業總銷貨價值按年下跌8.8%，已經連跌21個月。零售管理協會主席謝邱安儀表示，數據跌幅看似收窄，但主要因為去年十月受社會事件影響，當時零售業總銷貨價值已按年跌逾兩成，低基數效應下，加上第三波疫情有所緩和，情況有改善，數字才可重返單位數水平。

她又指，零售商本身對12月份銷售「都唔係好有希望」，大家預料情況與11月時差不多，隨住第四波疫情再次爆發，政府收緊限聚令等防疫措施，她預料零售商對聖誕旺季的前景會更悲觀。

四成公司實行無薪假節省成本

政府「保就業」計劃結束，謝邱安儀表示，有超過四成公司正實行無薪假以節省成本；月內有兩成會員打算裁員，幅度由1％至兩成不等，涉及行業包括健康用品、食品、服裝，百貨、鐘錶珠寶等重災行業。

另外，月內有兩成七會員有意關店，更有54%會員打算於明年首季關店，部分或關約兩成分店。調查所涉及的零售商有20多個，店舖數目逾3,200間，涵蓋43,000位員工，她形容情況不理想。

她希望，政府盡快控制疫情，以提供一個穩定的本地市場，及加快通關，才可真正幫助旅遊區的零售生意；她又希望政府可推出措施，以避免租客在目前情況下，因遲交租而被罰息、罰款，或收律師信，同時亦呼籲業主減租。