香港科技園創科會成立　為本地初創建聯繫及提供支援

香港科技園宣布成立「香港科學園創科會」（創科會）（HKSTP Startups Alumni Association, SAA），與已完成科學園科技培育計劃及加速器計劃的初創建立更緊密聯繫，進一步推動香港創科生態圈蓬勃發展，扶助初創拓展業務，在創科路上邁步向前。目前已有235名會員加入創科會。

創科會是個創科企業「校友會」，匯聚初創導師、專家名人、合作夥伴和領先企業等，旨在為其會員提供更多所需資源和機會，協助他們開拓海外市場，捕捉更多商業合作和投資機遇。

香港科技園公司宣布成立「香港科學園創科會」（創科會），目前已有235名會員加入創科會。

創科會會員可參與創科會舉辦的各類活動如導師輔導及交流聚會等，讓會員能與經驗豐富的資深業界人士會面交流，進一步擴大其人際網絡。

此外，創科會會員亦可獲「GsMART」綜合服務平台、「科學園技術方案業界應用計劃」、免費人才配對服務、各類研討會和培訓等一系列支援服務，助其得到更多發展機遇及加強其業務營運。

香港科學園創科會督導委員會會長、夥伴企業及創科培育計劃畢業生，水中銀（國際）生物科技首席執行官杜偉樑表示，創科會希望成為香港創科生態圈的聯繫人，齊聚並連繫畢業於科技園公司培育及加速計劃的初創企業，建立互信關係並共同推動初創企業取得成功，攜手為本地創科生態圈發展作出貢獻。