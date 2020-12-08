交銀國際洪灝：新冠疫苗成舊經濟股催化劑　【附12隻首推股名單】

交銀國際發表明年投資展望，交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝表示，預計明年是價值板塊回歸的一年，資金於今年6月開始輪動至價值股，料明年大概率續有所表現。

他說，新經濟股今年動力非常強，吸引市場注意，大家把注意力過多放在互聯網巨頭，疫情雖讓大家感覺科網股帶來的便利，但社交隔離非常態，隔離近一年後，大家更知道人類接觸是軟件所沒法替代，預計新冠疫苗推出後，會是舊經濟板塊非常明顯的趨化劑。

洪灝說，在中美競爭常態化下，香港市場能夠受益，中概股為繼續吸引外國投資者，會選擇來港第二上市，而香港是成熟市場，沒有資本限制，料明年仍會吸引國內和國外資金持續流入香港。他說，不期望拜登對華政策會有很大改變，亦不需擔心美國會制裁本港銀行業，因此舉對美國在港的商業利益傷害更大，如果市場因而有短期波動，反而投資者建倉的機會。

推薦招行、平保、騰訊等股

交銀國際發表2021年投資展望，推薦12隻股份，包括招行（3968）、平保（2318）、中金公司（3908）、廣州富力（2777）、騰訊（0700）、舜宇（2382）、百威（1876）、藥明生物（2269）、新奧能源（2688）、神萊特玻璃（6865）、吉利汽車（0175）及國泰航空（0293）。洪灝說，金融、工業、能源、可選消費、大眾商品等板塊佔交銀組合一大半，並保留一部分科技板塊持倉。