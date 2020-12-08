中國線上醫療三巨頭　京東健康稍勝阿里健康

中國線上醫療行業發展火熱，京東健康首日上市直闖「紅底股」，並與阿里健康登上市值3,000億元的關口，而平安好醫生亦有達1,000億元市值，三者之大實在不容忽視。

京東健康和阿里健康兩大龍頭增長迅速，旗下的醫藥自營業務以及醫藥電商平台業務快速成長，京東健康今年上半年非國際財務報告準則盈利為3.7億元，按年升46%。阿里健康亦扭虧轉盈，經調整後利潤淨額約為4.4億元，業務由投資期邁向收成期。

京東健康銷售額及增長力較強

單比醫藥電商業務的話，京東健康稍勝阿里健康。京東健康今年上半年醫藥和健康產品銷售額為76.9億元，按年升76.2%，收入呈高速增長。藥物產品主要在「京東大藥房」等平台上銷售，今年上半年線上平台上擁有超過9,000家第三方商家，截至2020年9月30日止十二個月，擁有有8,000萬個年活躍用戶。

截至9月底止中期業績，阿里健康總收入按年升74%至71.6億（人民幣‧下同），其中醫藥自營業務收入按年增75.7%至60.4億元，收入佔達84%，醫藥電商平台業務收入按年升71.4%至9.3億元，收入佔比近13%，兩者合共貢獻公司約97%的收入。

醫藥自營業務為主要收入來源，即為阿里健康大藥房和阿里健康海外旗艦店，業務繼續保持強勁增長，其中，線上零售自營非處方藥（OTC）和處方藥收入佔醫藥自營業務收入的61.7%。線上自營店截至2020年9月30日的年度活躍消費者（於過往十二個月內在公司線上自營店實際購買過一次或以上商品的消費者）超過6,500萬。

醫藥電商平台業務方面，阿里健康所運營的天貓醫藥平台所產生的商品交易總額（GMV）超過554億元，按增長49.7%。期內天貓醫藥平台的年度活躍消費者（於過往十二個月內在天貓醫藥平台實際購買過一次或以上商品的消費者）已超過2.5億。

京東集團在醫藥電商及互聯網醫療領域佈局多年，如今進入收穫期。（京東健康官網）

阿里健康醫生數目較多

互聯網醫療業務方面，阿里健康與簽約提供在線健康服務的主任、副主任及主治醫師中級職稱以上級別的醫生超過3.9萬人，較半年前增加近1萬人。期內，來自線上問診、體檢、疫苗、核酸檢測等醫療健康服務業務的收入達到1.8億元，按年增長43.3%。

而京東健康只有2.1萬人醫生左右，自有醫生138名，外部醫生為2.1萬名，今年上半年日均在線問診數據大增至8.6萬次，按年激增4.8倍，不過，公司坦言，在線醫療健康服務產生的收入佔總收入的佔比很小。

平安好醫生在線問診市佔居首

平安好醫生營運規模相對較小。平安好醫生今年上半年總收入為27.5億元，按年增長20.9%，其中，健康商城收入為15億元，按年只增3.7%，收入佔比為55%，而在線醫療板塊保持高速增長，按年升約1.1倍至6.9億元，收入佔比由去年同期的14.8%上升到25.3%，不過仍錄得淨虧損至2.1億元。

由於用戶對互聯網診療服務的認知和在疫情期間知名度大幅度提升，期內註冊用戶數達到3.5億人，較2019年底增加3,100萬人，增長9.8%，上半年的每月活躍用戶數和月付費用戶數分別達6,730萬人和300萬人，分別按年增長7.3%和32.3%，日均諮詢量達到83.1萬，按年增長26.7%。大和表示，按在線問診病例數計，推測今年上半年平安好醫生的市場份額是46% ，其次是京東健康的5%和阿里健康2%。

今年8月，平安好醫生已經與17家線下醫院達成合作共建互聯網醫院平台的協議（不含福州項目），其中10個平台已經由平安好醫生完成建設並投入運營，開始為當地醫院的線下用戶提供在線覆診、續方開藥等服務。另外，公司醫療健康網絡亦覆蓋160多家醫美機構、430家中醫診所、2,000多家體檢中心、近1,800家牙科診所、超4.9萬家診所及超11.1萬家藥店。

平安好醫生致力發展互聯網醫院網絡，公司目標至2022年底在每個省建立至少1家自建的互聯網醫院，將同時考慮合作方式和自行建設兩種模式，料合計可達100家以上。

瑞銀認為，互聯網醫院在未來2至3年內可貢獻流量增長及變現收入，但認為每家醫院將要投資約300萬元，投資期料由今年下半年至2022年上半年，雖然收入會明顯增加，但卻要推遲至2024至2025年才可達到收支平衡。

總結而言，側重醫療及健康產品銷售的平台變現能力較大，盈利增長能力亦較高，京東健康和阿里健康均為行業首選，皆因兩者開始由投資期成長至收成期。相較之下，平安好醫生則著重線上醫療及實質醫護服務，變現速度未如前兩者的快，實現盈利能力仍有待改進。

$京東健康股份有限公司(06618.HK)$ $阿里健康信息技術有限公司(00241.HK)$ $平安健康醫療科技有限公司(01833.HK)$