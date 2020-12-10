中銀推「私人財富」　茗茶香薰等「五感」體驗冀搶800萬元高端客

中銀香港（2388）推出「私人財富」高端理財服務，為資產淨值達800萬元或以上的客戶提供個人化理財方案，特設專屬財富管理團隊，為客戶度身訂造資產配置方案，涵蓋投資、保險、證券、跨境理財、按揭等方面，亦提供一系列財富傳承及保障方案，「私人財富」設有跨境投資置業配套，包括跨境按揭專家諮詢服務、大灣區融資方案等。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，近年該行高端客戶群持續穩步增長，其中資產淨值超過800萬元的客戶數目每年增長逾一成，此客戶群普遍對專業投資及保險服務，以及精闢理財分析需求較大，在其資產配置中，35%屬現金，47%屬證券、基金等投資產品，18%屬保險。

目前在上環及中港城各設一間「私人財富中心」，冀未來5年內可增添5至10間中心，中心為客戶提供特選茗茶、香薰、音樂、佈置，以及專業貼心的個人化服務等「五感」體驗。

他指，高端客戶較着重長期理財規劃，會將資產擺布於投資時間周期較長的債券、保險產品，據他了解，高端客戶平均來往的銀行數目有6間，該行的目標是成為他們的主要往來銀行，而該行「私人財富」服務相較同業的優勢在於跨境理財方面，分行數目在同業之中最多，客戶可用到國內的服務。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）林敏儀表示，隨着該行推出「私人財富」，希望未來3年，高端客戶增長可超過五成。另一副總經理（分行管理）吳楚珠指，目前在上環及中港城各設一間「私人財富中心」，冀未來5年內可增添5至10間中心，中心為客戶提供特選茗茶、香薰、音樂、佈置，以及專業貼心的個人化服務等「五感」體驗。「私人財富」亦將推出「RM Chat」服務，客戶可透過手機銀行直接與服務團隊對話，專屬客戶經理會迅速為客戶辦理交易。