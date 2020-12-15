Tesla市值逾6000億美元　勝九大車廠總和　銷量佔全球1%

市值逾6,000億（美元‧下同）的美國電動車生產商Tesla（特斯拉）即將於本月21日被納入標普500指數，為過去10年納入標普指數中，市值最大。它自2020年以來股價市值增長了逾5,000億元，目前市值已超過全球九大汽車製造商之和。

特斯拉近期連日走高，隔夜收盤再漲近5%，報639.83元，市值一日內增長了283億元，總市值為6,065億元。目前特斯拉股價距離歷史高位654元只差一步。

逾6,000億美元市值的特斯拉已超過了包括大眾、豐田、日產、現代、通用汽車、福特汽車、本田汽車、菲亞特克萊斯勒以及標緻等九大汽車製造商的市值之和。

與此同時，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）最近給員工發送的封電子郵件稱，目標是在今年實現50萬輛的交付。要完成這個目標，特斯拉本季度需交付超過18.1萬輛汽車，超上季度的4萬輛。儘管產銷量在不斷提升，但50萬輛的數字，佔比仍不到全球汽車總銷量的1%。

相比之下，汽車產業研調機構Cox Automotive預測，2020年以來，僅美國的汽車總銷量就將至少達到1,430萬輛，而過去五年每年的銷量更是在1,700萬輛以上。儘管今年特斯拉市值快速增長，但許多股東及馬斯克的擁護者都認為，特斯拉在2021年還有更大的上漲空間。

特斯拉配图 图源路透

分析師對特斯拉的評級下調

然而，一些華爾街分析師正在對「特斯拉泡沫」發出警吿，並暗示該公司的股票一旦在2020年12月21日被加入標準普爾500指數，就可能會下跌。

摩根大通分析師Ryan Brinkman此前就給出了目前華爾街給出的最低目標價之一的90美元，並維持予「沽售」評級。他警吿說，特斯拉股票「不僅被高估，而且是嚴重高估。」

華爾街知名投行傑富瑞（Jefferies）也將特斯拉股票評級從「買入」下調至「持有」，理由是這家大幅擴張的汽車製造商2021年將面臨「執行風險」，對未來預期過於樂觀以致無法實現，並懷疑其有朝一日是否如預期般領先全球汽車行業。