萬億強積金變「應急金」！　各界拋回水方案　學者建議有條件提款

根據政府公布的最新數字，香港8月至10月經季節性調整的失業率為6.4%，與7月至9月數字相同。不過，隨著政府推出兩輪保就業計劃已經完結，而港府亦無意推出下一輪保就業，專家估計失業率勢進一步上升，令不少市民財政壓力驟增。

坊間因而提出不同方案，希望紓解民困，當中包括提前拎強積金作應急之用。社會各界，不論僱主、僱員，以至學者均有聲音認為，有需要讓失業人士預先提取部分強積金，讓萬億元強積金變「應急金」，背後理據及操作又如何？

去年本港爆發大規模社會運動，今年更迎來世紀疫情，本地經濟苦不堪言，失業率飆升至6.4%，政府更估計本港今年GDP收縮6.1%，成史上最差一年！

經濟轉差，市民難免要「撲水」，因而燃起強積金提早拎錢的討論。目前，強積金資產已突破1萬億港元，僱員的平均帳戶結餘超過24.5萬元，金額不少，隨著愈來愈多人加入失業大軍，財政壓力日漸增加，強積金對個別人士可謂「蜑家雞見水」——唔飲得。

政府上月公布7至9月的失業率，上升至6.4%，失業人數超25萬人。（資料圖片／梁鵬威攝）

學者料失業率勢破7%

第二輪保就業計劃11月完結，中大商學院高級講師李兆波估計，12月份的失業情況，將在明年1月反映。屆時失業率即使不會一下子由6.4%飆至7%以上，但升至6.7%的機會亦頗大，而且未來定必有機會高見7%樓上。

資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍稱，兩輪保就業計劃完結，相信失業率短期內會上升。至於商界方面，香港中小型企業聯合會會長麥美儀稱，防疫措施繼續收緊，相信商界對聖誕、冬至、新年等消費旺季都要大失所望。她更預期政府下一次公布失業率時，有機會大幅提升至7%以上。

資深人力資源顧問周綺萍，強積金作「救命金」對於中基層可能很重要。（資料圖片）

政府最新宣布不推行第三輪保就業計劃，改以精準幫助受疫情影響的行業。但麥美儀質疑到底新措施是否可以完全覆蓋受影響行業，例如補貼餐飲零售時，供應商又是否可以獲得補貼，相信不少中小企未來會繼續裁員甚至倒閉。

各界支持「預支」強積金 「對中基層好重要」

面對失業率勢升溫，坊間已有聲音要求「預支」強積金供款，李兆波直言，若是第一波及第二波疫情，他不認為有需要容許這樣做，始終是「先使未來錢」。他目前則認為市民有權取回部分強積金作應急之用，又直言︰「第三波、第四波疫情係政府嘅責任，失業唔靠你咪靠自己，攞返強積金出嚟用！」

周綺萍亦認同預先提取強積金的選項，「遣散費對沖，都只係僱主部分，自己部分仲喺積金局。」周綺萍又指，這一筆「救命金」對於中基層可能很重要，因為不少人失業後無法立即再投身全職市場，或者要靠兼職維持生計，當他們財政非常緊拙時，而強積金則只能保留在強積金戶口中，無法助解財困。

麥美儀認同容許讓失業人士預先提早部分強積金。（資料圖片）

作為僱主之一的麥美儀亦認同容許讓失業人士預先提早部分強積金，但她提出一點需要注意，由於目前強積金對沖機制仍然實行中，僱主供款部分不應讓僱員預先提取。「原本僱主遣散可以對沖強積金，如果僱員將僱主供款部分都拎埋出嚟，到時候遣散僱主要自己拎多一筆出嚟。」故此她是支持容許市民提取個人供款部分應急。

提取形式可討論 包括日後要求補回

對於如何預先提取強積金，李兆波認為可以是「有條件」，例如是失業多久、資產狀況，但最重要是審批要快。另外，「拎幾多可以傾」，假設戶口有10萬元，或可提取5萬元，比例可隨年齡而定，因為較年輕的市民日後仍可以慢慢將累積強積金。

財經事務及庫務局局長許正宇回應近日坊間要求強積金「回水」的要求時，以「劏雞論」形容，認為今天宰掉仍未養大的雞，未來可能什麼都沒有。許局長更提到，有三成以上強積金戶口供款少於1萬元，更有一半戶口供款少於5萬元，質疑預先提取強積金對市民有多少幫助。

（資料圖片）

不過，李兆波則認為， 假如市民要半年時間過渡，一個月生活費四、五千，半年則約3萬元，相信提取部分強積金已經對市民有莫大幫助。他更建議，假如容許市民預先提取強積金，亦有空間討論是否有需要在日後補充之前所提取的金額。「當係免息拎出嚟，可以討論日後係咪要補充晒（已提取的金額）」，而預先提取強積金的代價則是錯過強積金歷來約4%的平均年化回報。

李兆波建議，MPF「回水」方案可設立一些條件。﹙資料圖片﹚

應先解決當前現實需要

周綺萍則認為，許正宇的「劏雞論」理論上是沒有錯的，基金的確需要時間慢慢增長，但問題是市民有現實需要，「你以為佢哋好想拎咩？佢哋都想自己老來有筆錢，但問題係諗唔到將來啦，今日都無飯食」。她指出，假如政府不容許市民預先提取強積金，應研究是否給予失業援助金，又或者將綜援要求上限提高。

她再一次批評政府的保就業計劃，指出政府初時可能未看清楚疫情發展，推出保就業計劃，透過保住企業再保住員工。但久而久之，即使保得住企業，但無法保住僱員，是否要繼續利用這樣迂迴的方法去幫助市民？周綺萍直言，「政府做幾多、有幾多問題大家有眼睇。 」更呼籲官員在救市措施方面「應該要貼地一些」。