高瓴資本再出手　斥158億人幣購光伏龍頭隆基股份　成第二大股東

高瓴資本再度佈局新能源賽道，斥資158億元（人民幣‧下同）購入中國光伏龍頭隆基股份6%股權。

隆基綠能科技股份昨日（20日）公吿，股東李春安與高瓴資本日前（19日）簽署了《關於隆基綠能科技股份有限公司之股份轉讓協議》，李春安擬通過協議轉讓的方式，向高瓴資本轉讓其持有的公司股份 2.26億股，佔公司總股本的6%。此次交易的每股轉讓價格為70元，交易對價總額為15.84億元。

隆基綠能科技股份有限公司（簡稱“隆基股份”）現已發展壯大為全球知名的單晶矽生產製造企業。（官方網站截圖）

隆基股份是目前全球市值最高的光伏企業，單晶硅片市場佔有率全球第一，業務貫穿光伏產業鏈的單晶硅棒、硅片、 電池、組件及電站環節。 隆基總部位於陝西西安，生產基地包括寧夏銀川和中寧、江蘇無錫、雲南楚雄、保山和麗江等地，自2015年起已發展成為全球生產規模最大的單晶硅產品製造商。根據中國光伏行業協會統計，2019年單晶硅片出貨量90GW（1GW=1000MW），隆基的市場份額為40%。

公吿顯示，隆基股份的大股東李春安自12月7日以來已多次減持公司股份。本次權益變動後，高瓴資本成為隆基股份的第二大股東。目前，隆基股份的控股股東和實際控制人李振國、李喜燕夫婦合計持股19.59%，李春安的持股比例降至3.4%。