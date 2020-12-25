美元弱勢或延至明年中　研究﹕美元每貶值1成　標指企業收益增3%

美元處於弱勢，早前美匯指數更失守90，為2018年以來4月首次。綜合媒體12月25日報道，美銀研究顯示，美元每下跌10%，標普500的公司收益就會增加約3%。

投資者正在大舉押注，疲弱的美元將在2021年繼續推動美股、新興市場股市和工業金屬的上漲。

2020年以來美元兑一籃子貨幣下跌6%，有望成為2017年以來表現最弱的一年。市場分析認為，美國利率創紀錄的低位、大規模的疫情刺激和市場風險偏好是推動美元下跌的主要原因。

市場現在預期，疲弱的美元走勢將至少持續到2021年中期，這促使投資者轉向風險相對較高的資產，尋求更高的收益率。

美元疲軟對美國出口商來說是一個利好，這將導致美國出口商品更有競爭力，也使得美國跨國公司將國外收入兑換成美元的利潤更高。

美銀研究認為，美元每下跌10%，標普500的公司收益就會增加約3%。

美元與美股走勢逆向

而在股市漲幅上，Bespoke Investment Group研究顯示，當年廣義貿易加權美元（衡量美國對主要貿易伙伴的匯率）下跌0至3%，標普500指數在下一年的平均漲幅大約在22%左右。而今年這一指標（廣義貿易加權美元）下跌1.3%，這使得明年股市前景非常樂觀。

但分析師表示，2021年美元單邊下行的概率不大，美聯儲早於預期收緊貨幣政策的信號將提振美元。