中概股遠跑贏美股大盤 　拼多多和B站齊創新高

中概股遠跑贏美股大盤，拼多多、京東、B站齊創新高，而拼多多市值已超出京東和百度之和。

電商股拼多多大漲12%，創收盤紀錄新高，市值達2,295億美元，超過京東（1,494億美元）和百度（729.9億美元）之和。

雲集漲超12%，京東漲超10%，同創收盤紀錄新高。阿里巴巴漲5.5%，寶尊電商漲超3%，唯品會漲超2%。

第九城市漲29%，富途控股漲19%，老虎證券漲超10%，網易有道漲近10%，嗶哩嗶哩漲超8%，創收盤紀錄新高。虎牙、騰訊音樂、騰訊ADR漲超5%。網易、迅雷漲超4%，鬥魚、愛奇藝、達達漲超2%。

中概股在美國股市很受青睞。（新華社）

與此同時，新能源汽車股集體下跌，理想汽車跌超4%，小鵬汽車跌約4%，荔枝、百度、跟誰學跌超1%。蔚來跌0.5%，市值834億美元，市值超百度逾100億美元。

中概互聯網指數ETF上漲4.5%，創收盤紀錄新高；德銀嘉實滬深300指數ETF漲3.15%，創收盤紀錄新高。XtrackersHarvest中證500指數ETF漲2.14%。中國科技指數ETF漲超2%，創收盤紀錄新高。

美股高收。道指漲167.71點，報30391.60點；納指漲120.51點，報12818.96點；標普500指數漲26.21點，報3726.86點。