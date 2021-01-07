康宏爭奪戰｜董事局主席權力解構　無須向任何股東負責？

今天（7日）舉行的康宏（1019）股東特別大會（EGM），因疫情關係，限制每間房最多只有20人，尚未知可否順利投票。但回顧上次光速中止的EGM，今次很大機會再次歷史重演，主席的絕對權力仍是焦點所在。

大眾一般以為大股東擁有最大話事權，但康宏一案卻話你知董事會主席才是「關鍵」，有時連大股東都「無符」。由2017年前單方面否決大股東投票權，至去年突然宣佈EGM完結，將董事會主席所擁有的權力「演譯」一次。

康宏主席陳志宏並沒有出席去年11月的EGM。（許家希攝）

誰能選主席？

康宏對上一次EGM，董事局主席陳志宏並不在場，由公司獨立非執行董事林國昌主持。有股東透露董事並未公開選出主席，有專門處理奇難雜症大刁的資深上市公司財務顧問向《香港01》解釋，假如主席不在場，一眾董事有權選一個主席出來，且毋須得到股東同意。

由於只有董事有權選主席，故就算沒有在股東面前選出，「只要大家（全部董事）公認林國昌為主席就沒問題」。除非股東大會上，一個董事都沒有到場，股東才有權力選主席。換言之，就算台灣幫代表、佳兆業高級顧問譚禮寧手持75%授權股份，都無法動議選主席。

康宏2017年前的EGM，主席陳志宏裁定郭曉群的委任代表沒有投票權。（資料圖片）

主席權力「無限大」？

上次的EGM由主席林國昌「話完就完」，2017年前的EGM，同樣是主席陳志宏裁定郭曉群的委任代表沒有投票權。當時引用了《公司章程》第74條所賦予主席的權力，列明主席擁有最終決定權。郭曉群早年興訟推翻2017年EGM結果無果，早前進行上訴，惟上訴庭同意原審法官的決定，未能證明陳的決定屬惡意而敗訴。

事實上，主席是否有如此大的權力，連真金白銀買入股票的大股東都未能否決其投票權？根據《公司章程》第74條，主席擁有最終決定權。該熟悉公司章程人士指出，該章程可解讀為只要有人提出合理的質疑，主席就必須作出決定，但不代表主席的一定是正確，「正如曾蔭權涉貪一案，都是在他服刑完畢後才上訴得直」。不過他強調，主席不能心存惡意作出決定。

陳佩雄指控公司董事會未能履行對公司的職責，從而損害公司上市地位。（網上圖片）

主席向誰負責？

至於最新陳佩雄指控公司董事會未能履行對公司的職責，從而損害公司上市地位。不同股東對公司發展都有不同想法，董事會如何作出決定才沒有違反信託責任？該人士就指出，董事會只需向公司負責，而非向某單一股東負責。

「假如股東不滿意董事表現，唯一可以做的是動議投票換董事，就算是大股東都不能單方面要求董事聽從其要求。換言之，你有多大股權都沒有用，必須要董事局中佔大多數才有用。」他再舉例解釋，假如公司欠銀行一億現金，下周就要償還，但持股75%的股東要求你今日買一幅九千萬的畫，指若你不聽從其要求就炒你魷魚，又有道理嗎？故關鍵仍是看董事行為，是否符合公司利益。