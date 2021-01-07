Bitcoin首破3.7萬美元　全球加密貨幣總市值破一萬億美元

虛擬貨幣再次成為投資者追捧對象，其中Bitcoin（比特幣）今早首破3.7萬元（美元‧下同）。據交易平台Bitstamp顯示，比特幣最新報3.7046萬元，升9.7%。

其他虛擬貨幣方面，萊特幣最新報171.21元，升9.4%，以太幣升12.4%，報1,210.26元，瑞波幣最新報0.2608美元，升14.2%。

Coingecko行情顯示，目前全球加密貨幣總市值突破一萬億元，其中比特幣總市值突破6,750億元，約佔總市值的67%。

隨着比特幣價格再次回到3萬元以上，大銀行開始關注比特幣，一些銀行甚至做出了大膽的價格預測。摩根大通表示，從長期來看，比特幣價格有望上漲至14.6萬元。

摩通看好比特幣前景

這一最新預測還指出，鑑於比特幣作為黃金的「替代貨幣」，從長期來看，比特幣將有巨大的上漲空間。摩根大通和其他機構表示，從長期來看，比特幣的前景仍然非常樂觀。

此外，有些投資者認為，加密貨幣可以對沖美元疲軟。還有部分投資者認為，在充斥着財政和貨幣政策刺激的大環境下，加密貨幣還能應對通脹風險和泡沫。

不過，比特幣的短期風險仍不能忽視，投機性好倉頭寸和持有少量比特幣散戶的增加被摩根大通認為是比特幣目前面臨的最大不利因素，因為這些指標的增加或預示着比特幣的潛在泡沫。