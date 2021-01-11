港交所CEO跑馬仔　財金界猛人點評　這位呼聲高｜溫多娜手記

前港交所（0388）行政總裁李小加在2020年底正式離任，由聯席總裁及首席營運總監戴志堅接任出任港交所代理行政總裁。雖然遴選委員會仍未有任何消息，但近日有本港財金界重磅人士向溫多娜「點評」各候選人，在市場熱傳的人選之中，唯一一位外國人獲看高一線。

早在去年5月，李小加宣布會在2020年年底提早離任後，港交所已隨即組成遴選委員會，物色下一任行政總裁的人選。《彭博》早前報道，港交所遴選委員會內部有分歧，分野在於繼任人應該側重於能夠給予內地信心，還是具有強勁的國際背景。

《彭博》報道列出五位熱門港交所CEO候選人，包括正出任港交所代理行政總裁的戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、滙豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、香港上達資本總裁翟普，以及加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤（Mark Machin）

加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官馬勤（Mark Machin），被視為下任港交所行政總裁的熱門人選。（Twitter）

名單中，馬勤是唯一一位榜上有名的「老外」，他早於1991年便投身金融業，曾任職高盛多年。雖然歷任港交所舵手都是華人，但有熟悉證券業監管的財金界猛人向溫多娜表示，認為這位馬勤先生是眾多候選者之中的黑馬，皆因他經驗豐富，國際視野強，且熟悉香港。

另一財金界名人亦對云云人選作出點評，其中提到最熱門人選之一的劉哲寧。雖然劉哲寧「做刁」經驗豐富、又有不少公職經驗，但該財金界名人卻認為他呼聲未必如外界所說的高，原因是早於去年8月底，已有小道消息傳出劉哲寧有望取代李小加，雖然未知消息從可而來，但據了解，遴選委員會對事件頗有微言，恐怕「見光死」。

至於戴志堅能否「坐正」，該財金界名人則認為雖然他本已是港交所高層，享有「地利」之勢，但港交所已不同昔日，現要面向國際及內地，太「local」未必合適，且行政總裁一職對商業觸覺（Business Sense）的要求也更高。