三大電訊股558億成交　外資狂沽大媽接貨　北水百億掃中移動

紐交所日前宣布，根據美國總統特朗普簽署的行政命令，再次決定將中移動（0941）、中電信（0728）、聯通（0762）除牌。另外，指數編制公司MSCI、富時羅素宣布，今日收市後剔除三大電訊股。

在一眾被動資金拋售下，三大電訊股今早明顯受壓，曾跌逾一成，其後跌幅逐步收窄，最終在「U盤」競價時段，更在大成交下跌幅明顯縮減。中移動收報41.5元，跌4.16%；中電信報1.96元，跌3.45%；聯通報4.41元，跌0.9%。

而三大電訊股今日成交驚人，中移動全日成交額達441.55億元，其中在「U盤」時段造出97.42億元成交，成為是日最活躍港股，較第二位騰訊（0700）的成交額高出2.36倍。

今日多間大型投行大手沽出中移動，單計中信里昂一日內已經淨賣出1.38億股，以今日收市價41.5元計算，套現57.6億元。（資料圖片）

北水狂接中移動 單日淨買入111億

今日南下資金買賣成交錄得666億元，也創互聯互通推出以來的成交新高。

值得注意的是，港交所數據顯示，中移動獲北水大手掃入，滬港通淨買入95.4億元；深港通則淨買入15.9億元，即北水合共淨買入高達111億元。至於中信里昂、大摩、摩通、美林、法興等大型投行則主力沽貨。

至於中電信及聯通亦被北水狂撈，其中中電信獲滬深兩地淨買入14億元，至於中聯通亦錄得14.4億元淨流入。上述三股更是全日北水掃貨最多的個股。