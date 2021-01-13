數字人民幣「硬體錢包」亮相　形態多樣　包括徽章、手錶、手環

《中國證券報》1月13日報道，除軟件之外，目前數字人民幣錢包還呈現多種「硬體」形態，包括超薄卡錢包、可視卡錢包，以及徽章、手錶、手環等可穿戴設備錢包。

業內人士表示，「硬體錢包」滿足了特定人群或特定環境下的數字人民幣支付需求。展望未來，在技術、政策等配套下，數字人民幣的應用場景有望進一步拓展到產業應用、政務應用、跨境應用等領域。

形態多樣

目前，數字人民幣在深圳、蘇州、北京、上海等城市線下和線上場景以及冬奧會等場景均有序公開測試，且進展順利。值得關注的是，部分試點地區數字人民幣錢包形態擴展為「硬體」。

所謂「硬體錢包」，是指通過櫃面或電子管道開立的存儲數字人民幣的實體介質，具有硬體安全單元介質的數字人民幣載體，可以表現為移動終端、卡片，甚至是可穿戴設備等多種形態。例如，在2020年12月29日北京的數字人民幣測試活動中，超薄卡錢包、可視卡錢包和徽章、手錶、手環等多種「硬體錢包」形態亮相。據瞭解，「硬體錢包」使用起來相當方便快捷。

一位業內資深人士透露，目前各大行均佈局了數字人民幣「硬體錢包」，多地或已開啟非公開測試。

豐富場景

展望未來，多位業內人士建議進一步豐富數字人民幣測試場景。「應大力加強與各方合作，加快數字人民幣功能創新，豐富線上、線下場景應用，構建更加開放、包容、共贏的數字人民幣生態體系。」招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示。

對於數字人民幣未來可能的應用場景，中南財經政法大學數字經濟研究院高級研究員金天表示，主要涵蓋個人支付領域（C端）、企業應用領域（B端）、跨境支付場景等。

浦東改革與發展研究院金融研究室主任劉斌預測，一是產業應用場景，集中在中小微企業金融、供應鏈金融、貿易金融、企業營運資金管理、企業薪酬福利等；二是政務應用場景，集中在政府補貼、政府福利發放、扶持資金、財政資金管理等；三是跨境應用方面，集中在跨境支付結算、跨境匯款、跨境貿易金融、跨境投資理財等。