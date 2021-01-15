中國力爭2060年「碳中和」　分析師三大原因　首選光伏玻璃板塊

中央去年提出在2060年前實現「碳中和」，令新能源成為熱炒板塊，其中光伏玻璃升幅驚人，兩隻龍頭信義光能（0968）和福萊特玻璃（6865）自去年初的累計漲幅，分別達285%及549%。中泰國際分析師認為，國策支持新能源佔比逐步增加，太陽能裝機增長空間大，光伏玻璃供求緊拙料今年持續，即使行業估值飆升，該行仍然中長線看好光伏板塊，意味升勢有餘未盡。

國策支持新能源

中央在2020年下半年宣布多項支持新能源的目標，先是國家主席習近平於9月的聯合國大會上宣布：「中國將在2030年達到二氧化碳排放量高峰，在2060年前實現碳中和」；11月份，中央發布有關「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，多處提及新能源發展的目標和規劃。

11月份，中央發布有關「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，多處提及新能源發展的目標和規劃。（資料圖片）

12月份，中央在氣候雄心峰會上提出，目標到2030年（一）中國非化石能源（即煤炭、石油、天然氣等以外的新能源或可再生能源，如太陽能、風能、水能等）佔一次能源消費比重25%；（二）單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%；（三）太陽能及風能總裝機容量達到12億千瓦以上等等，再次釋放強烈的政策信號。

同月，國務院新聞辦公室出台《新時代的中國能源發展》白皮書，全文共約2.4萬字，提出以非化石能源為主增長，煤油氣為基礎的多輪驅動的能源供應體系、堅持清潔低碳導向、加快能源綠色低碳轉型等。

基本面轉變 行業評級上調至「推薦」

中泰國際去年12月中旬，把環保新能源行業的評級，由「中性」上調至「推薦」，主要因為行業基本面轉好。

中泰國際研究部高級副總裁、環保新能源行業分析師周健鋒接受《香港01》訪問時表示，去年上半年，市場對新能源板塊的看法偏淡，行業受到政府新能源電費補貼延遲發放所影響，亦欠缺上行政策因素，導致行業估值與股價低迷，故當時衍生私有化主題。

但踏入下半年，行業基本面大幅改善，除了一系列政策和新能源相關目標，他指，從財政部11月底印發《關於加快推進可再生能源發電補貼項目清單審核有關工作的通知》，顯示政府有意盡快解決困擾多年的新能源電費補貼拖欠問題，態度上有明確轉變。

中泰國際研究部高級副總裁、環保新能源行業分析師周健鋒指，從中國財政部11月底印發《關於加快推進可再生能源發電補貼項目清單審核有關工作的通知》，顯示政府有意盡快解決困擾多年的新能源電費補貼拖欠問題，態度上有明確轉變。（弗尔季·奥蒂洛摄）

首選光塊板塊 薦信義光能

中泰國際排出行業投資優先次序，依次是光伏、天然氣分銷、風電、供水和環保。在光伏板塊中，該行首選光伏玻璃龍頭信義光能（0968），該股近期高見24元，較該行12月設定的目標價16.2元已高出近五成，自去年初漲幅更285%，至於同業福萊特玻璃近一年漲幅更高達549%。

對於為何看好光伏板塊，周健鋒指，2019年中國非石化能源佔比為15.3%，而近年大約每年提升1個百分點，中央目標將2030年佔比由20%調升至25%，是合理地反映情況，上調目標後，他認為長遠可支持光伏及風電等新能源行業加快發展。

裝機容量方面，中國太陽能及風電發電裝機容量由2010年的2,984萬千瓦增長至2019年的41,333萬千瓦，期內年複合增長率達33.98%，又以太陽能發電裝機增長更快。如按照中央最新目標2030年裝機容量達至12億千瓦，估計2020至30年的年複合增長將達11.8%，即平均每年至少新增7,500萬千瓦。

周健鋒指，太陽能發電裝機容量2019年佔全國發電裝機容量約10.2%，增長空間較大，過往10年火電裝機容量佔比則逐年下跌1至2個百分點，預期未來亦會逐步下降。但他認為，中央政策是希望新能源發展成增長主力，並由火電配合，故新能源不會完全替代傳統能源。

周健鋒指，太陽能發電裝機容量2019年佔全國發電裝機容量約10.2%，增長空間較大。（資料圖片）

光伏玻璃供應緊張料今年持續

光伏玻璃板塊大幅向上的另一原因，是光伏玻璃供應緊張，令價格明顯上漲。周健鋒指，中央於2020年6月發出文件，列出名單內的競價光伏發電項目需要全容量建成並網才可獲得指定補貼，引發下半年光伏發電項目搶裝潮，致需求突然大增。

他指，供應緊張情況或起碼要延續至2021年，因新建玻璃生產線需要政府批核，符合環保節能條件，最快亦需時一年至一年半，就算有其他公司加入光伏玻璃行列，都不可能快速增產，故供應緊張情況短期不會改變。

龍頭有規模效應

目前，信義光能和福萊特玻璃合共佔市場份額約五成，為行業兩大龍頭，他指龍頭除了享規模效應優勢，相比後來者，兩公司在增加產能及現行法規市場亦更熟悉。

兩龍頭近期在高位回吐，他則指股價短期波動是很正常，「有高有低，無可能日日都升」，從基本因素來看，該行仍然中長線看好這行業，並看好信義光能成本控制較佳，毛利率、利潤率過往亦逐年上升，如維持現有水平並能不斷增加產能，將有助盈利增長，而該行將適時更新目標價。