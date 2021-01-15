港大「香港經濟政策綠皮書」　籲政府售公屋「解封」5.8萬億財富

港大經管學院成立二十周年，今日發表「香港經濟政策綠皮書」，就教育、房屋、退休保障、行業發展，以至創新科技進行討論。

港大首席副校長、經濟學講座教授王于漸在會上再次提出出售公屋的建議。他表示，為達致重新驅動收入增長、減輕不均、增強家庭穩定性、促進社會向上流動性、縮窄兩極化、解封總值58,000億元的房屋財富，以及刺激經濟復甦等目標，建議向現有租戶出售其現居公屋單位及免除資助出售房屋部份待補地價。

王于漸建議，政府向現有租戶出售其現居公屋單位。﹙資料圖片﹚

他提出2個方案，其一是向現居租戶出售公屋單位，售價相當於市價二五折，待補地價五成。居屋I計劃單位則維持現有待補地價，售價大概為市值七折。租置計劃I和居屋計劃I單位若在兩類計劃的二手市場轉售，則毋須補地價。兩個計劃的租售對象包括公屋、租置計劃及居屋住戶、公屋輪候冊申請人、白表居屋申請人，以及其他資助房屋住戶。

而其二手市場亦成為合資格住戶的出租、售賣市場。另一個方案是，與上述方案大同小異，分別只在於擬豁免30% 的待補地價，因此兩類計劃下的單位分別以相當於市價四五折和七折出售。

對於政府是否需要開辟稅源，王于漸認為在開放型的經濟下難以開拓稅源，但認為某些稅項較難避開，例如難以避交住宅的物業稅。被問及政府是否應發行更多債券加強政府的資本，王于漸則認為政府要評估償還能力，以及是否有需要透過加稅以支付發債衍生的利息開支。

港大建議提升公共教育支出

港大經管學院院長蔡洪濱則建議，推動「5年人力資本投資倍增計劃」，其中提及將公共教育支出在GDP的佔比提升至5%；將研發支出在GDP中佔比增至2%；將博士生名額至少增加1倍；為本港優秀大學畢業生往海外名校攻讀博士課程提供全額獎學金，訂立合理的回港服務要求；建立「教育貸款計劃」等。

港大經管學院副院長指陶志剛教授指，本港過去將內地出口商品轉口至海外市場，但作為出口中介地位急劇下降，中國低成本不再、歐美市場需求減，轉口市場不可持續。故此，香港應考慮視內地為市場，面向內地將海外出口轉口至國內龐大市場。

鄧希煒建議香港政府推動第三次經濟轉型，以創造基於科技與研發的知識型經濟。﹙資料圖片﹚

鄧希煒：讓香港經濟再工業化

香港經濟及商業策略研究所副總監鄧希煒教授稱，建議香港政府推動第三次經濟轉型，以創造基於科技與研發的知識型經濟。他提出三大策略，包括顯著加大研發開支，利用財政盈餘支持科研及初創；解決科技人才荒，吸引海外及國內新經濟企業來港設分公司；讓香港經濟再工業化，為科研及初創建立更完整的生態環境，並非流於研究及學術層面，繼而為年輕人帶來向上流動及多元就業機會。