宏利香港委陳鴻展掌代理人團隊　渣打保險業務舵手梁惠嘉過檔

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-20 19:33

宏利香港宣布委任陳鴻展為首席業務總監，並委任梁惠嘉為首席夥伴銷售總監。宏利指，兩項任命突顯公司致力強化領導團隊以進一步拓展分銷實力。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，陳是公司悉心栽培的精英，而梁惠嘉是經驗豐富的金融業界專才，兩人均擁有超過20年的專業經驗以及超卓往績，履新後將可憑藉其豐富經驗和雄厚的領導實力，進一步拓展代理人團隊及夥伴銷售網絡。

陳鴻展的任命由2021年1月1日起生效，專責領導宏利香港及澳門的專業代理人團隊，並進一步銳意拓展代理人團隊的銷售業績和規模。他1999年加入宏利，在帶領代理人及其他經銷團隊推動業務增長方面擁有卓越佳績，熟悉代理人業務並擁有豐富經驗，歷任多項領導及管理要職，涵蓋銷售管理、業務拓展、招聘、銷售推廣及培訓等範疇。

陳鴻展接替周嘉賢繼任首席業務總監，之前他曾擔任首席夥伴銷售總監一職。而周嘉賢在服務宏利30年後最近由首席業務總監一職榮休，並繼續擔任公司的資深經銷顧問。

梁惠嘉的任命由2021年1月15日起生效。她掌管宏利香港及澳門的產品經由銀行、經紀及獨立理財顧問的分銷事宜。她擁有24年豐富經驗的資深業界專才，歷任多項管理要職，並曾在零售銀行、按揭、產品及分銷渠道開發等方面領導大型團隊處理有關事務。在加入宏利前，曾擔任渣打銀行（香港）銀行保險業務董事總經理兼主管。