比亞迪配股淨籌298億元　作補充營運資金、還債、研發等用途

財經快訊
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比亞迪（1211）宣布配股，按225元配售價，配售1.33億新H股，佔發行後經擴大已發行股份總數的約4.65%，較上日收市價244元折讓7.8%，配售所得款項總額約299.25億元。

比亞迪指，作爲全球新能源汽車行業的先行者和引領者，憑藉長期以來的技術積累和前瞻佈局，建立了在新能源汽車行業的全球領導地位及核心零部件自主可控的能力。伴隨著新能源汽車行業的爆發，比亞迪將抓住行業發展機遇，加大對新能源汽車業務的佈局。

公司又指，電動化及智能化是汽車行業未來發展方向，公司將通過技術革新實現新能源汽車對燃油汽車的加速替代，並通過汽車智能化領域的軟硬件佈局，實現傳統汽車向智能汽車的飛躍。憑藉動力電池領域的研發積累、工藝優勢及開創性的刀片電池技術，公司將持續加大動力電池的産能布局，推動中國動力電池對全球汽車廠商的輸出。

所得款項淨額預計約298.01億元，擬作集團補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

比亞迪上周五（15日）宣布，獲中證監批准發行最多1.83億股H股，相當於現有H股股本20%，亦意味還有5,000萬股H股可供發行。

該股現報240.6元，跌1.39%。

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