調查﹕3成人冀55歲可退休　理想退休金額為470萬元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-25 13:00

滙豐「FinFit」公布最新調查結果，顯示在疫情下受訪者多增持現金以應付不時之需；近3成受訪者希望可以在55歲時退休，理想退休金額為470萬元。

滙豐「FinFit」於去年9至10月訪問了1,507人，年齡介乎18至64歲。HSBC FinFit Index從半年前的67輕微回落至66。雖然整體財務健康水平大致維持平穩，可是有59%受訪者指出，在過去6個月有財務憂慮，增加4個百分點。

三分二受訪者指出，即使沒有任何收入，現有現金儲備足夠未來6個月基本生活開支。可是面對前景不明朗，現金及儲蓄佔受訪者流動資產比重增至66%，較去年6月調查結果增加3個月百分點。餘下3分1資產作投資用途。

調查又發現不足一半受訪者會透過投資產品增加財富，最常用投資工具為本地股票﹑港元儲蓄存款及港元定期存款，分別佔30%﹑26%及10%。

料退休後平均每月開支1.63萬元

調查亦有觸及受訪者如何為退休作準備。受訪者平均計劃退休年議齡為61歲，而期望在55歲退休的受訪者佔比為3成；預期退休後每月平均開支1.63萬元。由於本港市民預期壽命為85歲，因此本港市民理想退休金為470萬元。

受到經濟低迷影響，只有36%受訪者有信心為退休儲備足夠資金，較之前減少2個百分點；至於年齡層為50至64歲受訪者最擔心退休資金不足。