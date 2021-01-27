綠色金融｜政府成功發售25億美元綠色債券　首發30年期獲7倍認購

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-27 11:29

政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售總發行金額為25億美元的綠色債券。是次綠色債券發行共有3期：5年期發行金額為10億美元，10年期為10億美元，30年期為5億美元，為香港和區內的潛在發行人建立了全面的基準曲線。當中30年期為亞洲首個由政府發行的30年期綠色債券，亦是香港特區政府目前所發行最長年期的債券。

在2021年1月25日舉行網上路演後，這批根據規則144A / 規例S發售的美元綠色債券於2021年1月26日定價：5年期的收益率為0.635% (與5年期美國國債差距為22.5基點)，10年期為1.414% (與10年期美國國債差距為37.5基點)，30年期為2.431% (與30年期美國國債差距為62.5基點)。環球投資者對這批綠色債券需求強勁：5年期及10年期皆各自吸引逾其發行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發行金額7倍的認購金額。

政府指，是次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。亞洲區的機構投資者反應尤其踴躍，奪得總發行額65%。這顯示出亞洲區投資者對綠色投資產品的興趣大增，同時也凸顯了香港在引領區內綠色金融發展方面的領導作用。歐洲和美國投資者分別獲分配總發行額的20%和15%，而值得注意的是，該兩個地區的投資者對長年期的綠債有較明顯的偏好，合共取得30年期的一半發行額。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權基金及國際組織。

這批綠色債券是透過專為發行綠色債券而新設立的全球中期票據發行計劃發行，預期於2021年2月2日交收，於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

陳茂波：投資者對香港長遠信貸狀況充滿信心

財政司司長陳茂波表示，是次綠色債券發售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心，這筆交易能夠凸顯及運用香港作為區內領先綠色金融樞紐的優勢，進一步促進綠色和可持續債券市場的發展。他又指，政府在2019年成功發售首批綠色債券的基礎上，成立了全世界首個專為發行綠色債券而設的政府類別「全球中期票據發行計劃」，展示香港致力不斷推動可持續發展的決心，促進政府恒常的綠色債券發行活動。

香港金融管理局為是次根據政府綠色債券計劃發售綠債的香港特區政府代表。該計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。

是次發售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。法國巴黎銀行、花旗、工銀亞洲、摩根大通及渣打銀行為聯席簿記行和聯席牽頭行。