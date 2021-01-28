外圍冧市恒指失守2萬9關口　陳偉聰拆局：控制持倉比例｜重溫

撰文： 許世豪 鄧蕙琳 最後更新日期： 2021-01-28 13:16

美股顯著下跌逾2%，創3個月來最大跌幅，港股亦跟隨外圍市況，恒生指數低開382點，開報28914點；不過好快回穩，重上29000點水平。究竟今次跌市，僅屬「大漲小回」，還是轉勢向下？今日上午11時，《香港01》將與uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰，分析後市走勢。

陳偉聰在節目中表示，恒指早前一口氣升逾4,000，今次回調逾1,600點仍屬合理範圍，暫未改變上升浪的形態，而市場普遍認為美聯儲主席鮑威爾講話較為悲觀，對前景展望為負面。他表示，美國疫情仍然嚴峻，加上疫苗接種進度未如理想，經濟復甦可能比預期緩慢然而，他對鮑威爾講話的解讀較為樂觀，認為短期加息機會不大，買債規模亦會維持，甚至會視乎需要再出招「加碼」穩定經濟，估計未來市場流動性仍然充裕，又預料三月份舉行全國兩會將會繼續聚焦十四五規劃，將有更多支持政策出台，他不太擔心美股及港股後市走勢，可留意恒指28600及28000支持位。

他認為市況仍有機會繼續回調，特別是早前升幅較誇張的SaaS股、新能源汽車股、互聯網平台股會有較大回吐壓力，建議投資者不宜過份進取，可以把持倉比例控制在三至四成，襯市況回調，分注吸納優質股票。他認為可留意相對落後的股份，例如傳統消費股、通脹概念股如工業及金屬相關概念股、物管股等。

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