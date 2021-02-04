中銀保誠：股市正處調整狀態　仍看好亞洲股市

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-04 21:40

今年為中銀保誠強積金業務20周年，保誠財險總經理莫玉鶯發佈了一項調查，訪問了570名本地客戶有關在強積金管理的習慣及取態。調查指出，逾8成港人表示清楚了建其強積金帳戶資產總額，當中有近5成人表示一年最少查閱4次，查閱超過10次佔19%；有趣的是，54%的港人表示更頻密地查閱強積金帳戶的主要原因是令查閱帳戶變得更方便。

調查更反映出書面文件電子化的趨勢，令受訪者更積極管理強積金帳戶的原因是，擁有便捷的數碼平台、能透過短訊和電郵定期接收強積金帳戶的最新消息，以及接收基金價格和表現的推送通知。故中銀保誠即將推出pulse強積金「e-成員」服務平台，為了滿足強積金成員所需，方便查閱基金結餘和單位價格，以及追蹤交易和供款紀錄。

中銀國際英國保誠資產管理行政總裁李銳良表示，去年強積金在股票市場表現較佳。被問到「牛年」趨勢，他則認為股市現時處高位調整狀態，波幅或較大，但仍看好未來亞洲市場股市表現，建議進取的投資者可考慮適當持有。此外，被問到今年何時推出退休後的投資產品，他透露目前已有產品正受監管機構審批，冀可於今年上半年推出市場。

大會邀請了兩位嘉賓分享「牛年」大勢。投資專家胡孟青表示，去年股市暢旺預料今年消費、醫療、汽車及電器等板塊將持續受惠。她更指，強積金是長線投資，不建議頻頻作出轉換，除了考慮市場風險外，個人承受風險能力亦很重要。另一嘉賓風水師麥玲玲則指出，牛年生肖屬牛、羊、龍、狗、馬犯太歲，投資方面宜作審慎，財運較好的生肖有猴、蛇及豬。