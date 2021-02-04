《路透》﹕螞蟻擬剝離消費信貸數據業務　有望2年內上市

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-04 21:56

外電再傳出有關螞蟻整改計劃的新消息。據《路透》引述消息人士指出，螞蟻或會分拆其消費信貸數據業務，作為對監管機構讓步；並引述兩名消息人士指出，隨著螞蟻將消費者數據業務剝離，及轉型成為金融控股公司，並有望在2年內上市。

報道指出螞蟻拒絕置評，而人民銀行亦無作回應。

《路透》在周三（3日）一篇報道指出，螞蟻的重組計劃或可緩解阿里巴巴（9988）創辦人馬雲面臨的監管困境。兩名消息人士指出，螞蟻將信用資料及評級業務轉移至另一家獨立公司，亦受到監管。另一名消息人士指出，在完成整改後，螞蟻可獲人行發放金融控股公司牌照。

消息人士指出，螞蟻完成整改後，金融控股公司將包括螞蟻處理支付及提供技術的業務，包括區塊鏈及外賣業務，以及對其他公司的股權投資。他又指出螞蟻旗下利潤豐厚的業務，必需受嚴格監管，以防丟失個人信息及避免系統財務風險。監管機構認為日後螞蟻的業務仍可以有理想發展。

不過有關重組方案將會促使螞蟻面臨更嚴格監管，其估值亦與金融機構相近，並較原來為金融科技公司的估值大減。

螞蟻原計劃在去年11月初掛牌，但是在上市前夕被叫停，其後傳出螞蟻須接受整改的消息，以及接受反壟斷調查。近期不時傳出螞蟻整改進度的消息，日前《彭博》指出螞蟻與監管機構就整改接近達成協議。

監管機構亦曾就螞蟻上市問題作回應。人行行長易綱上月表示，若螞蟻遵循正常的法律程序解決問題，最終上市計劃便改結果。