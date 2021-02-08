繼登陸港鐵後　AlipayHK易乘碼拓展至九巴及富裕渡輪

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-08 09:24

繼上月底AlipayHK易乘碼正式可於機場快綫以外的全線港鐵重鐵車站使用後，AlipayHK宣佈全港270萬​用戶從昨日﹙7日﹚起，可用使用易乘碼乘搭每日載客量數以百萬計的九巴，首階段500部巴士提供相關服務，並逐步將服務拓展至九巴所有巴士。同時，AlipayHK亦正式進軍海上交通，同日起富裕小輪將率先加入易乘碼行列，全力為市民帶來流動支付的海陸全新生活體驗。

早前AlipayHK經已與九巴達成合作協議，九巴500部巴士、共39條路線，將率先接受易乘碼付款，該公司期待短期內將拓展至九巴所有路線。用戶使用易乘碼只需要在in-app界面揀選合適票種（成人、小童或長者）向收費系統的掃描器展示，即可完成交易，無需在巴士的收費系統上自行按鍵切換，真正做到零接觸，令在疫情下乘車更加衛生、更加安心。

另外，富裕渡輪亦正式支援易乘碼付款。富裕小輪來往中環及紅磡航線昨日起都可以使用AlipayHK繳付船費。

值得一提，AlipayHK易乘碼上月登陸港鐵，惟政府每月的公共交通津貼以及長者兩元乘車優惠，目前只適用於八達通的用戶，尚未將補貼和優惠覆蓋到其他電子錢包，民建聯主席李慧琼日前在立法會口頭質詢財經事務及庫務局局長許正宇時指出，政府現在既然要推動電子錢包、電子貨幣，應該給這些用電子錢包的市民都可以通過掃碼搭車而領取到政府的資助或者長者的乘車優惠。許正宇回應稱，對於政府的資助計劃裡面，可否更多地用電子支付的模式，他會跟相關的同事商談。