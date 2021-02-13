牛年港股可牛氣沖天？　專家料試33000點　兼大派利市股賀新歲

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-02-13 09:00

今日是農曆大年初二，在此先恭祝《香港01》讀者身體健康﹑股運亨通，亦希望港股於下周二﹑即大年初五牛年首個交易日，可以紅盤高開高收。回顧庚子鼠年，受新冠肺炎疫情拖累港股先低，惟在科技股力撐而後高，並曾升穿3萬點，最終累升逾2,200點，相信投資者有苦盡甘來之感。展望牛年股市表現，分析員認為，投資者起碼要兩留意兩大宏觀因素，一為疫苗接種情況，二為環球央行貨幣政策。在這兩大條件下，以判斷後市表現。

分析員除為新一年大市把脈外，亦向讀者派發一眾「利市股」，期望讀者們新年利利市市，金銀滿屋。

熊麗萍：吉利汽車銷售目標升16％ 不難以達成

一眾專家普遍預料恒指在牛年可企穩3萬點，其中駿達資產管理投資策略總監​熊麗萍料今年大市可見32000點。她認為今年將以資金及經濟主導市場，港股以及環球金融市場整體有升勢，料恒指全年高位能升穿32000點，又認為第四季經濟受疫苗接種利好消息帶動升勢將有所突破。

熊麗萍表明有兩點需要投資者注意。第一，要留意中國的貨幣政策，她認為內地不是完全實施收緊或放鬆政策，而是實行「鬆、緊系統性政策」，建議投資者應留意市場動向，因應政府對某些行業進行政策收緊，屆時投資情緒將繼續受壓，市場會間斷性地出現波動。第二，需要留意美元走勢，拜登上場後推出的1.9萬億美元紓困刺激計劃，若此計劃能帶動美國債息上升，將會是美匯指數反彈的關鍵因素之一。

熊麗萍指出美元目前處於偏弱狀態，對亞洲區經濟有利，有機會鼓勵市場資金重新聚焦於本港市場。加上人民幣升值以及上年H股追落後，加上港股估值普遍較平，故此吸引大量北水流入，對港股方面受惠。

她續指，中美貿易問題未有回暖跡象，即使拜登上場難以扭轉兩國關係，始終美國對華態度尚未明朗化，仍然壓制中國權力擴張，但認為中美「起碼有偈傾」，有望紓緩地緣政治風險，減低市場震盪機率。

她推介吉利汽車（0175）作為今年的「利市股」，因上年全年汽車銷售量整體下跌，吉利將全年汽車銷售數量調低。但隨著國內疫情逐漸受控，吉利將今年汽車銷售目標較去年增加16%，認為疫苗研發有所進展，加上集團今年將與其他公司推出新能源汽車，市場對此保留憧憬，相信要增加16%銷售量的目標，要達成不難。她建議投資者可在股價跌至28元左右時吸納，今年長線可持有，並待升至35元沽出，24元是止蝕位。

熊麗萍指可於28元吸納吉利汽車，上望目標價35元。（資料相片由受訪者提供）

溫傑：九毛九是穩中求勝股

光大新鴻基財富管理策略師溫傑則預計牛年股市出現「先高後低」的情況，市場對疫苗的憧憬利好消息早已反映於大市，「呢個消息已經炒咗一兩個月，即使港股估值相對較平、北水流入的因素，始終累積升幅較多，不會有太大的上升空間。」

他表示高位會在今年上半年出現，至於貨幣政策有機會在下半年開始對市場收緊，將會出現獲利回吐情況，同時在基數效應下，企業盈利增長上升動力減弱。他估計恒指將會升至30000至31000點，較現價的上升空間有限。

溫傑推薦的「利市股」為餐飲股九毛九（9922），他表示集團推動多品牌策略進行行銷，現以擴展六大品牌。事實上，集團收入及盈利主要來自九毛九及太二酸菜魚成絕對領先範疇，認為公司收入增長動力將會受太二酸菜魚擴充分店等因素影響。至於第三大品牌是打邊爐，「打邊爐於內地很受歡迎，以九毛九過往成功例子能於打邊爐市場方面拿下市場份額，好欣賞管理層能力，成功推完一個又一個嘅品牌。」

他強調九毛九是穩中求勝的股份，也是作為「利市股」的首選，但由於近期升幅過多，他建議待股價回調至25至26元水平入市先「買得舒服」。

植耀輝：國際家居零售適合中長線部署

耀才證券研究部總監植耀輝認為港股去年跑輸環球主要市場，今年則有望在「北水」力撐下有較佳表現。不過疫情發展仍充滿不確定性，各國央行及政府未來財金政策亦會對金融市場帶來影響。故雖然恒指有望重上30000點關口或更高水平，但預期波動性將進一步增加。

植耀輝推介兩隻「利市股」包括日本城母企國際家居零售（1373）及敏實集團（0425）。他表示國際家居零售屬疫情間其中一隻受惠股，行業發展穩健，通過產品多樣化，以及「123by ELLA」，以及「多來買」等品牌推動收入增長，並積極拓闊產品組合，加上現價計息率達8厘，屬長線投資之選。他指投資者可考慮於2.5元附近買入並作中長線部署，目標3元，暫以2.2元作止蝕。

其次，他望敏實集團今年業績有反彈趨勢，疫情影響集團去年業務發展，惟歐洲業務去年10月已接近完全恢復，同時電池盒業務將成未來發展一大重點，預期相關收入在今明兩年將大幅增加，成為增長一大動力。他建議34元水平可考慮吸納，首站目標為前高位45元水平，以30元作止蝕。

國際家居零售屬疫情間受惠股，行業發展穩健，植耀輝建議於2.5元入市作中長線部署。﹙張浩維攝﹚

林嘉麒：阿里負面消息已消除 料可創歷史新高

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒​認為牛年股市反覆向好，近月利好消息密集發布包括疫苗接種計劃初見成效以及美國成功推經濟救援方案，他預料整體經濟氣氛及股票市況整體會造好。但美國上年股市表現尤其出色，加上北水南下使港股一月份急速發力，呼籲投資者需留意股市波動作出應有的風險部署管理。「上半年市場處於憧憬階段，下半年有成續見到市況將更佳。」他指今年市場信心增強易吸納到更多資金，料恒指再創年初新高相對機率大，望能試33000高位。

林嘉麒推介的「利市股」為科網巨頭阿里巴巴（9988）。他出指市場對阿里巴巴負面消息已消除，早前《彭博》引述消息指，螞蟻集團已跟監管機構就進行整改階段達成協議。他又指出，早前阿里估值追落後於外圍科網股，包括走勢一直向好的騰訊（0700）和美團（3690）。他相信新年後相關股份會出現拉鋸情況，建議240至250元入市，有望可創309元歷史新高，認為股票長遠創造盈利增長空間相對較大。