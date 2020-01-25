【鼠年財運】股市續波動　沈大師籲上半年速食糊　薦兩隻利是股

武漢疫情持續，豬年最後一周以波動市告終，全周累跌1106點，收報27949點。送走土豬，迎來金鼠，股民新一年重新出發，《香港01》找來人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈，為一眾股民指點迷津！

港股鼠年往績其實不俗，恒指在過去四個鼠年（1972、1984、1996和2008年）錄得三漲一跌，上升比率在十二生肖中排名第三，但不要忘記上一次鼠年，港股飽受2008年金融海嘯困擾，今年新型肺炎疫情有加劇風險，本地社會事件亦尚未解決，投資者也切勿過分進取。

過去四個鼠年，港股錄得三漲一跌。﹙資料圖片﹚

庚子年料市況大幅波動

從玄學角度分析，沈大師指，鼠年的五行特性是「金」和「水」較重，加上今年屬於庚子年，歷史上通常有較多天災人禍，爭拗紛爭，甚至戰爭的情況，在多個因素衝擊金融市場之下，預計市況會繼續大幅波動，「整體上，感覺係個經濟、投資環境都唔係太過好，會有好多假象，表面好好，突然又會轉到好壞」。

說到天災人禍和爭拗，不期然聯想到武漢疫情和本港政治爭拗，但沈大師認為這些已屬「輕擎嘢」，最擔心是地震海嘯這些自然天災，如此前的澳洲山火，或已預兆了今年天災仍會陸續有來。另外又擔心美伊爭拗持續，以及台海和南海局勢等，直言「今年唔可以睇小」。

沈大師指今年市況將極之波動，但也推薦兩隻「利是股」，包括小米。（資料圖片）

恒指上年料見頂 盡量短、中線操作

至於投資者入市部署，沈大師說最好盡量在上半年把握升浪，如恒指於第一季或4至5月到頂，建議就盡量減磅，「唔好諗住長坐大升浪個隻，唔好諗長線，盡量短、中線為主」。板塊方面，他指金水年，「金就一定旺」，如貴金屬和資源股等，尤其美金向下走的大方向，將令資源商品價格上升；到下半年，零售和內需板塊或迎來國策利好，屆時可再配合基本因素選取個股。

他又推薦兩隻「利是股」予股民，首先是5G概念股之一的京信通信（2342），認為其上升空間較多、下跌風險較細，公司之前研發5G的資本開支巨大導致虧損，大師就預期該股今年業績將「完完全全改善」。此外，又建議買入小米（1810），博重返招股價，小米周五收報13.34元，距離招股價17元還有27%的潛在獲利空間。