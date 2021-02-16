牛年開市｜港交所主席史美倫：新一年有危有機　祝願香港牛轉生機

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 10:02

大年初五﹙16日﹚牛年首個交易日，港交所（0388）舉行線上新春開市儀式，主席史美倫表示，新一年市場仍具挑戰，宏觀環境仍有較多不確定因素，但「有危亦有機」，隨著疫苗廣泛接種，經濟有望回復。她又說，踏入牛年，代表新開始，牛對金融市場屬好兆頭，象徵財富、勤奮、堅韌及進取，祝願香港及本地金融業在牛年能「牛轉生機，萬象更新」。

史美倫說，可持續發展議題於投資市場日益重要，港交所作為交易所及監管機構，及作為上市公司，會以身作則，致力履行社會角色和責任，並積極推廣和協助企業實現可持續發展的目標。

財政司司長陳茂波亦為港交所送上短片祝福。（直播截圖）

財爺陳茂波：金融市場展現無比韌力

財政司司長陳茂波亦為港交所送上短片祝福，指過去一年香港金融市場展現無比韌力，在風雲萬變的環境，保持金融穩定，並在多個方面，例如在港股總市值，股市成交額，招股集資額上都取得佳積，展現了金融市場的堅實基礎，及香港作為國際金融中心的競爭力，政府未來會繼續大力推動金融業發展，在新國際政經格局下，把握國家戰略。

港交所代理行政總裁戴志堅致辭時表示，港交所建立了生物科技和新經濟公司的生態體系，兩板塊過去一年佔招股集資額超過60%，為香港經濟帶來新力量，未來會繼續透過主要上市，第二上市引入更多新經濟及生物科技公司，為市場帶來新交易和新投資機會。