美股｜道指破頂股神加持VZ漲5.4%　比特幣升破5.2萬美元　金價跌

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-18 06:56

道瓊斯工業平均指數週三在股神巴菲特增持的威訊通訊Verizon（VZ）股價上漲推動下，創下又一紀錄新高。而標普500與納指則不同程度下跌，納指日間曾跌240點。比特幣進一步受機構投資者認可，周三突破5.2萬美元，24小時升近4000美元；而與Bitcoin 相關的ETF也有相約漲幅，GBTC收市報升 7.48%；BLOK 收市報升5.49%。

美股收市，道指報漲90.27點，或0.29％，報31613.02點；納指跌82.00點，或0.58％，報13965.49點；標普500指數跌1.26點，或0.03％，報3931.33點。

藍籌股道指盤中不但追回180點的跌幅，更最高上漲至31643.70點，創盤中歷史新高。道指成份股電信巨頭Verizon（VZ)成為漲幅最大的股票之一，股神沃倫·巴菲特（Warren Buffett）的巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）公司早間披露去年第四季買入價值超過80億美元的Verizon股票後，該股股價周三漲5.4％；獲Berkshired大量加倉的另一隻道指成份公司雪佛龍（CVX）也收高3.1%；被股神上季清倉減持的黃金礦業ETF（GDX）股價則跌了2.55%。

比特幣價格再創歷史高位，曾高見$52,621.8美元。（Reuters）

週三COMEX黃金期貨曾低見1767.90美元一盎司，比前一天收市跌1.7％。黃金價格走低，被與節節高升的比特幣價格相提并論。

全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德週三向美媒CNBC證實，該公司開始涉足比特幣投資領域。交易平台coindesk數據顯示，比特幣價格再創歷史高位，曾高見$52,621.8美元，24小時内漲了近4000美元，漲幅達到7.54%。兩隻比特幣相關ETF，Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）收市報$54.07美元，升7.48%；Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)收市報 $60.50美元，升5.49%。