銀保監進一步收緊內地網貸　單筆貸款合作方出資須多於30%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-21 13:06

中國銀保監進一步收緊商業銀行互聯網貸款業務。銀保監昨發布《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》（下稱《通知》），從出資比例、集中度及貸款額三方面作出定量指標，並禁止地方銀行跨區域開展互聯網貸款，有關規定於2022年1月1日生效。

銀保監指，針對《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》（下稱《辦法》）實施過程中遇到的實際問題及存在風險，從三方面細化審慎監管要求，其一是落實風險控制，要求商業銀行強化風險控制主體責任，獨立開展互聯網貸款風險管理，自主完成對貸款風險評估和風險控制具有重要影響的風控環節，嚴禁將關鍵環節外包。

地方銀行不得跨區開展互聯網貸款

其二是明確三項定量指標，包括出資比例，即商業銀行與合作機構共同出資發放貸款，在單筆貸款中，合作方的出資比例不得低於30%；集中度指標，即商業銀行與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%；限額指標，即商業銀行與全部合作機構共同出資發放的互聯網貸款餘額，不得超過全部貸款餘額的50%。

其三是嚴控跨區域經營，明確地方法人銀行不得跨註冊地轄區開展互聯網貸款業務。此外，進一步明確信託公司參照執行《辦法》和《通知》的規定。

銀監早前制訂《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，冀規範商業銀行網貸業務經營行為。（資料圖片）

《通知》深入貫徹落實中央關於規範金融科技和平台經濟發展的有關要求，堅持金融創新必須在審慎監管下進行的基本前提，充分體現既要依法加強監管、切實防範金融風險，又要維持長尾客戶和小微企業金融服務連續性的原則。

銀保監下一步將持續督促指導銀行業金融機構按照《辦法》和《通知》要求，不斷提高經營管理和風險控制水準，審慎合規開展互聯網貸款業務，更好地服務實體經濟、服務人民。

銀保監會有關部門發言人在記者會上表示，為確保商業銀行有序整改、平穩過渡，充分保證現有互聯網貸款業務的連續性，維護客戶合法權益，《通知》合理設置了過渡期，總體上與《辦法》銜接一致，具體分兩階段執行，同時鼓勵有條件的機構提前達標。

對於集中度風險管理、限額管理的量化標準，監管部門將按照「一行一策、平穩過渡」的原則，督促指導各機構在2022年7月17日前有序整改完畢。對出資比例標準和跨地域經營限制，實行「新老劃斷」，要求新發生業務自2022年1月1日起執行《通知》要求，允許存量業務自然結清。