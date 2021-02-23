疫情下公關從業員減薪最多三成　九成六人OT無「補水」｜調查

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-23 20:47

香港公關及傳訊業總工會（公關工會）今日（23日）公佈《香港公關及傳訊業界僱員2020年薪酬及福利調查報告》，調查結果顯示有約四成三從業員受新冠肺炎疫情影響。

每5個公關有1個收入減少

調查顯示，受疫情影響，有約25%從業員遭凍薪，近兩成遭減薪或被逼放無薪假，即每5個公關就有1個收入減少。當中包括8%從業員遭直接減薪4%至30%，及11%從業員被逼每月放1至14日無薪假。

調查亦指出，業界每週工時平均為47小時，較香港人每周工時中位數多出3小時，惟6%從業員每周工時更長達60小時，最極端個案的每周工作時數高達84小時。

當中96%受訪者表示其任職機構沒有任何超時「補水」，反映業內超時工作而不獲補償的情況相當普遍。公關工會發言人建議應盡快處理標準工時立法，保障僱員權益。

跨國公關顧問公司較本地薪酬高

另外，調查顯示入職一年或以下的公關及傳訊業人員月薪中位數為15,000元。具備4至5年經驗人員的月薪中位數為28,000元，業內工作10至15年人員則為48,000元，而具備16年以上資歷的月薪中位數超過53,000元，當中最高的受訪者月薪為90,000元。

另外，不論在各個年資或職級組別中，跨國公關顧問公司的薪酬皆較本地顧問公司較高，而差別在中高職級、以及具備數年資歷的組別更為明顯。在跨國公關顧問公司任職8年或以上，其平均年薪更可超越政府或公營機構，反映跨國公關顧問公司工作前景佳。

該工會在2020年12月14至28日，以網上問卷調查訪問387名會員及業界人士。當中約53%受訪者任職於本地（24%）及跨國（29%）顧問公司、另外47%受訪者則為為機構內部的公關或傳訊人員，包括政府或公營機構（7%）、非政府、教育機構及社企（9%），和私營機構（31%）。