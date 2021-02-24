高瓴資本帶頭清倉　中國造車新勢力市值兩週蒸發312億美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-02-24 09:08

據《證券日報》2月24日報道，持續勁吹了近一年的造車新勢力資本熱風，進入2021年後似乎風力漸小，甚至風向生變。據觀察，從2月9日開始，蔚來、理想、小鵬三大美股新造車企業股價持續下滑已超過兩週，3家新造車企業兩週的時間內市值合計蒸發高達312億美元。

談及外界最為關注的造車新勢力企業的市值波動話題，前摩根大通亞太區投行主席、現小鵬汽車副董事長及總裁顧宏地在接受《證券日報》記者採訪時表示：「之前蔚來瀕臨破產，當時的市值就是零嗎？如今蔚來前景光明，它的市值就鎖定在幾百億美元嗎？我覺得哪個都不是正確的答案。」

顧宏地表示，3年前加盟小鵬汽車時，不會想到之後公司估值是多少，中間會經過哪些起伏。但其堅信新能源汽車的變革一定會發生。「與很多創新行業類似，新能源汽車也存在爆發期、增長期、低谷期。市場會有波動，但長遠來看，行業的發展前景如果夠大，那就值得去做。」

造車新勢力市值蒸發312億美元

自2月份開始，三大美股新造車企業股價似乎一夜入冬。以蔚來汽車和小鵬汽車為例，蔚來股價從2月9日的62.84美元/股下跌至2月18日的54.43美元/股。截至2月23日，蔚來股價持續下探至50.68美元，較2月初累計跌幅高達19.4%；小鵬股價則從2月9日連跌7天，從48.75美元/股下行至2月19日的40.88美元/股。截至2月23日仍跌勢難止，最終收盤於38美元/股。

即便理想汽車股價變動幅度相對平穩，但在近兩週內也呈現出明顯下行趨勢。自2月9日的31.87美元/股跌至2月23日的27.84美元/股，跌幅12.6%。按此計算，蔚來汽車在兩週的時間內市值蒸發190億美元，小鵬兩週內蒸發85億美元，理想則蒸發37億美元，3只個股合計蒸發312億美元。

事實上，新能源汽車中概股出現股價集體逆勢回調並非首次。2020年12月1日，蔚來大跌10.23%的同時，小鵬汽車下跌10.89%，理想汽車跌幅為3.14%。3家公司市值一夜蒸發超800億元人民幣（折合約124億美元）。

目前，小鵬汽車的市場佔有率還不高。 （路透社）

高瓴資本清倉三大造車新勢力

幾乎與此同時，中國知名的投資公司高瓴資本在美國證券交易委員會（SEC）網站上公佈了其2020年四季度末最新美股持倉情況。這家長期關注汽車領域的投資公司在四季度清倉了其所持有的新造車企業蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車的股票，原因是三家公司股價去年均大幅上漲，市值明顯過高。

需要指出的是，清倉3只炙手可熱的新造車汽車股票後，高瓴資本參與了比亞迪新一輪定增。作為知名投資機構，高瓴資本在新能源汽車領域的動向，值得玩味。

對此，比亞迪汽車品牌及公關事業部總經理李雲飛在社交平台上回應：「我們對高瓴資本參與本輪定增表示感謝和認可，相信前瞻資本與先進智造的結合會給企業帶來更好的發展前景，長期價值投資者的加入對比亞迪的長期發展具有重要意義。」