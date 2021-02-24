財經評論│港股失守3萬關　暴瀉914點成交創新高

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-24 23:00

昨晚美股V彈未能撑起港股，恒指失守3萬關，今日急跌914點或近3%，收報29718點，差絕亞洲地區，並且跌市成交增，成交額創新高至3,530億元。

港股受A股拖累，恒指開市後便單邊下跌。港股跌幅全面，有達1,802隻股份下跌，僅得439隻股票錄得上升。A股農曆新年後跌跌不休，上證再跌2%，創業板指跌近3.4%，創逾1個月以來新低。北水大舉沽貨，淨流出港股達199.6億元，創歷史淨流出最高紀錄。

短期上看，利淡因素引發恐慌情緒。然而，中長線看，上調股票印花稅並不影響上市公司發展和投資價值，待利淡消息消化後，港股仍有上升空間。

科技股仍未止瀉，恒生科指大跌5.1%，騰訊（700）失守700元，美團（3690）自高位460元跌近2成。

騰訊失守700關 港交所曾跌穿500元

科技股仍未止瀉，恒生科指大跌5.1%，是本周以來第2次跌逾5%，並自高位回吐近15%。騰訊（0700）失守700元，收報687元，跌2.8%，美團（3690）跌6.9%，報365.8元，自高位460元跌近2成。快手（1024）再跌8.6%，自高位累跌逾2成。

財政司司長陳茂波今日在立法會宣讀財政預算案，表示政府為了增加收入，將提高股票印花稅稅率，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。港府提高股票印花稅的消息壓倒港交所業績符預期的消息。港交所盤中一度跌12%，最後收報509元，跌8.8%，為表現最差的藍籌。

資金逃入公用股避難，中電（0002）、煤氣（0003）、領展（0823）、電能（0006）分別逆市升2.3%、1.7%、0.9%和0.8%。

北水大舉沽貨，淨流出港股達199.6億元，創歷史淨流出最高紀錄。（資料圖片）

大戶下殺屠牛

恒指今低見29532點，據法興牛熊證資料顯示，今日共有93隻恒指牛證、相對1,491張期指被「打靶」，創1月29日以來最多，收回區域介乎29550至30644點。

恒指牛熊證街貨比例由2月18日的84：16，直至今日早上8時數據，其比例下跌至70：30。可見2月18日當時市場或散戶仍一面倒看好股市，31000點以上淡倉不多，大戶再上攻誘因不大，結果淡友藉A股和美股波動而下殺屠牛。

美國聯儲局主席鮑威爾表示目前通脹仍然溫和，一掃市埸對通脹急升的疑慮。（新華社）

鮑威爾：目前通脹仍然溫和

亞太區股市同樣受壓，日、韓、台股市分別跌1.6%、2.5%及1.4%，表現仍較港股為佳。

外圍方面，美股昨晚V彈，道指和標普500指數更倒升收市。美國聯儲局主席鮑威爾表示目前通脹仍然溫和，一掃市埸對通脹急升的疑慮。他又重申，聯儲局將利率保持接近零，直到就業充足和通脹升至2%，而且聯儲局亦不會單因強勁的勞動市場而收緊貨幣政策。

港股本周急跌，主要乃受中、美股市下跌而拖累，利淡因素引發恐慌情緒，短期料仍困擾港股。然而，中長線看，上調股票印花稅並不影響上市公司發展和投資價值，待利淡消息消化後，港股仍有望上升。