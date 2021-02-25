銀娛呂志和：對澳門前景感樂觀　年尾有望恢復派息

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-25 19:44

澳門本月初開展疫苗接種計劃，銀娛（0027）主席呂志和表示全球現研發了數款疫苗，相信有一定保護作用，隨著疫苗得以廣泛使用，相信能夠有效控制疫情，對澳門未來發展前景感到樂觀，估計在未來6至7個月後，疫情便可轉趨穩定，而集團今年年尾亦有望恢復派息。

內地和澳門自去年9月起全面通關，旅客數目增加下，銀娛在去年第四季業務表現重回正數，經調整 EBITDA為10億元，副主席呂耀東說澳門有一段時間沒有新增本地個案，集團第四季也「交到成績表」，形容博彩業最壞時刻已經過去，對市場潛在爆炸力有信心，而澳門銀河第三期將會於今年下半年陸續開幕，第四期正進行建築工程，將會陸續在未來2至3年開業。他希望隨著疫苗應市後，澳門、香港和內地的疫情將可受控，屆時市場便可恢復。

呂耀東（圖左）說內地市場逐漸成熟，中產客人增加，希望他們能到澳門吃喝玩樂。（網上直播截圖）

集團財務總裁戴力弘（Robert Drake）則稱在剛過去的農曆新年，銀娛旗下酒店入住率約有五成，零售表現亦做得不錯。

內地對博彩監管趨嚴，呂志和認為中國政府希望將賭業正常化，糾正賭錢風氣 ，未來旅客來到澳門不止是賭錢，也可以與家人和朋友吃喝玩樂，將會吸引更多中長途旅客到訪，「表面是受管制，實際是放大未來前景」，未來3至4年集團將會調整酒店旅遊設備，配合客人的需求。內地將在3月開始加重博彩相關法例的刑罰，呂耀東坦言在中央政策法規出台後，對貴賓廳（VIP）業務構成挑戰，預期未來中場業務將成為集團業務重心。