渣打業績｜派息及回購金額屬監管批准最高水平　今年息差續受壓

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-25 18:44

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，去年集團金融市場業務表現非常理想，有助抵銷接近零息環境下帶來的息差影響，撇除匯率因素，整體收入跌2%，且有效控制成本，整體去年支出按年跌1%，壞賬由2019低位上升，令整體稅前盈利跌四成。他指集團恢復全面派息至9美仙，及重啟2.5億美元股份回購，都是監管機構批准的最高水平，反映管理層對盈利前景有信心。

他稱集團沒設定派息比率區間，但用整體普通股權一級資本比率作為派息的指引原則，若有剩餘資金，會回饋股東，期望今年能派發更多漸進股息。展望今年隨着愈來愈多人接種疫苗，亞洲區尤以大中華及北亞地區，將會帶來環球經濟及國際貿易逐步復蘇，估計今年的低息環境依然會影響整體收入情況，壞賬撥備冀按年減少，到2022年估計集團收入每年增長率重回至5%至7%水平。隨着回報率穩率提高，冀未來股息繼續提升。集團會在財富管理投放資源，包括人手需求，以及數碼發展。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，利率低企帶來的挑戰在今年會持續，銀行息差會繼續受壓，但去年集團財管業務表現理想，今年1月亦見正面動力，資本市場如IPO活躍、愈多企業開始重新考慮今年的投資，會協助集團抵銷淨息差壓力的影響。她相信今年下半年會恢復得較上半年好，全年相較去年會有正增長。