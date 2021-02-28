恒指優化諮詢結果明公布　彭博：逾50年來最大改革

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-28 19:37

恒生指數公司將於明日（3月1日）公布有關《優化恒生指數持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》的諮詢結果。據《彭博》報道，是次為恒指51年以來最大規模的一次改革。其中，作為建議改革的一部分，恒生指數正著力確保被分類為香港公司的成份股能維持一定的數量。據去年12月的諮詢文件顯示，2020年內地企業的市值佔恒生指數的比率達79%，意味或會削弱部分香港大型企業的影響力。

恒指公司早前提出諮詢建議包括，一、恒指成份股由52隻增加到65至80隻，及取消上市時間要求；二、成份股權重上限由10%降至8%；三、第二上市及同股不同權股份權重上限由5%加至8%；四、將12個行業分成6組挑選成份股；五、根據每個行業組合的市值和成交額等來挑選。

跑輸全球的恒指或有進一步上升空間

據報道指，由於中國科技股的影響力持續擴大，香港股市已發生變化，致令恒生公司在指數編制上對主要由銀行及保險公司構成的基準指數採取行動。

報道又指，若上述諮詢建議獲得通過，將令一直落後於全球幾十年的恒生指數或有進一步上升的空間。有證券公司人士指，隨著更多新經濟股在這變化下加入，預計恒生指數或會更加動盪，同時估值或將被推高。