美股收市｜三大指數齊升　道指飈603點納指漲逾3%

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-02 05:25

美國眾議院通過新任總統拜登1.9萬億美元的疫情紓困方案，另外美債息率自高位回落，三大指數周一開市即造好，晚上10時許已升逾1%，至中段升幅更擴大至超過2%，其中道指更一度大漲逾700點。

【05:00】美股收市，道指全日高見31668點，收市報31535點，升603點或1.95%，標指報3901點，升90點或2.38%，納指報13588點，升396點或3.01%。

Tesla升6.36%、蘋果升5.39%、波音升5.84%、GME升18.34%

【04:18】道指報31592點，升660點或2.13%，標指報3906點，升95點或2.51%，納指報13574點，升382點或2.9%。

【03:22】道指升勢加強，報31645點，升712點或2.3%，標指報3909點，升97點或2.57%，納指報13564點，升372點或2.82%。

【02:11】三大指數升稍為收窄，道指報31493點，升561點或1.81%，標指報3892點，升81點或2.13%，納指報13504點，升312點或2.37%。

Tesla升4.89%、蘋果升3.76%、波音升4.43%

【00:30】道指報31585點，升653點或2.11%，標指報3894點，升83點或2.2%，納指報13501點，升309點或2.34%。

蘋果升3.79%、Tesla升5.71%、亞馬遜升0.86%