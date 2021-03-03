阿里未彈可追落後?　專家：去到呢個價位就吸引！│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-03 19:35

阿里巴巴（9988）走勢屬大型科技股之中走勢最弱的一個，股價自從去年11月螞蟻集團上市觸礁及「反壟斷法」打撃而向下，近期又受美債息抽升而走弱。近日港股錄得反彈，惟阿里仍未彈起，究竟現時是否撈貨機會?

去年11月螞蟻集團上市觸礁，更被人行要求重組。阿里巴巴股價便由去年10月28日的309.4元高位下跌，期間再連同受「反壟斷法」打撃，去年12月28日更低見207.2元，自高位大跌33%，其後才隨市況回升而反彈。然而，最近又受美債息抽升，其股價再由269.4元下跌逾15%至今日的227.4元低位。阿里巴巴今收報232.4元，升1.3%。

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市計劃。這一事件引起廣泛關注。（資料圖片／美聯社）

螞蟻整改前途未明

早前據《彭博》引述消息報道，螞蟻集團與監管機構達成重組協議，有指螞蟻集團整個科技業務將全數納入在一家金融控股公司之中，包括涉及金融科技的區塊鏈技術、外賣業務等，並須符合類似內銀資本要求。

在2月11日，高盛舉行科技及互聯網會議，阿里巴巴的執行副主席蔡崇信和首席財務官武衛亦有出席，管理層在會上就螞蟻集團議題表示，目前仍然過早評論規管進程，但公司會與金融監管機構緊密合作，例如處理消費貸問題，並會在規管內營運，又同時提升科技能力，以保持領先其他同業的優勢。

早前，《彭博》指螞蟻集團或官方最快於農曆新年前公布整改事項，當時螞蟻及人民銀行均不予置評。直至目前仍未有重整結果消息，螞蟻集團整改的路程仍未明朗。

近日，外電引述消息指，螞蟻集團已擱置從現有員工和前員工回購股份的計劃，原因之一是未能確定公司估值，又指4月派發獎金後，螞蟻集團將面臨離職潮。不過，《華爾街日報》報道，螞蟻集團董事長井賢棟表示，公司最終將實現上市，並且會設法幫助員工把手上的部分股份變現，務求緩解員工不滿情緒。

螞蟻集團的上市計劃受阻。（視覺中國）

張智威：近210元水平才算吸引

螞蟻集團去年上市時估值達2.1萬億元，彭博行業研究分析師表示，已經三次下調螞蟻集團的估值預期，按其最新估算，其淨值現已不足1,080億美元（約8,370億港元），較去年11月IPO所隱含的估值低了大約60%。

如果按彭博對螞蟻集團估算的計算，其市值由2.1萬億元市值降至8,370億港元，估值損失近1.2萬億元，連累阿里巴巴在去年12月28日低見207.2元。信誠證券聯席董事張智威認為，阿里巴巴現價不算貴，也不算便宜，「如要買貨可以等等，待回調至近210元水平才算吸引，屆時才伺機吸納」。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑卻指，「如單以大市反彈，但阿里巴巴未彈而預期追落後的想法會不太合適，始終螞蟻集團未來前景未明，即使現價已反映其負面因素，亦不代表要反彈」。他再指，另加美債息高企於1.4厘之上，大市上升空間不大，「如果只有一注錢，現時倒不如買傳統股更佳，防守力會更好」。